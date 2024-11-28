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Испания
28 ноября 2024, 14:19 |
865
0

Реал и Ливерпуль могут совершить грандиозный обмен хавбеками

В операцию могут быть вовлечены Райан Гравенберх и Орельен Тчуамени

28 ноября 2024, 14:19 |
865
0
Реал и Ливерпуль могут совершить грандиозный обмен хавбеками
Getty Images/Global Images Ukraine

Мадридский «Реал» и английский «Ливерпуль» могут осуществить обмен полузащитниками, сообщает испанское издание Fichajes.net.

Речь идет о «сливочном» французе Орельене Тчуамени и «красном» нидерландце Райане Гравенберхе.

Интересно, что, по информации источника, «Ливерпулю» в таком случае придется доплатить 20-30 миллионов евро.

В сезоне 2024/25 Орельен Тчуамени провел 15 матчей на клубном уровне, не отметившись результативными действиями. На счету Райана Гравенберха 1 ассист в 17 поединках нынешней кампании.

Ранее сообщалось, что «Реал» хочет избавиться от Орельена Тчуамени.

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Дмитро Вербинський Источник: Fichajes.net
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