Реал и Ливерпуль могут совершить грандиозный обмен хавбеками
В операцию могут быть вовлечены Райан Гравенберх и Орельен Тчуамени
Мадридский «Реал» и английский «Ливерпуль» могут осуществить обмен полузащитниками, сообщает испанское издание Fichajes.net.
Речь идет о «сливочном» французе Орельене Тчуамени и «красном» нидерландце Райане Гравенберхе.
Интересно, что, по информации источника, «Ливерпулю» в таком случае придется доплатить 20-30 миллионов евро.
В сезоне 2024/25 Орельен Тчуамени провел 15 матчей на клубном уровне, не отметившись результативными действиями. На счету Райана Гравенберха 1 ассист в 17 поединках нынешней кампании.
Ранее сообщалось, что «Реал» хочет избавиться от Орельена Тчуамени.
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