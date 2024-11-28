28 ноября проходит матч 5-го тура Лиги Европы 2024/25 между командами Динамо Киев и Виктория Пльзень.

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Коллективы играют на арене Фолькспаркштадион в Гамбурге. Время начала встречи – 19:45 по Киеву.

На 55-й минуте Матей Выдра дальним ударом вывел чешский клуб вперед.

Интересно, что на 51-й ворота соперников поразили киевляне. После навеса Александра Караваева отличился Константин Вивчаренко. Однако рефери отменил забитый мяч из-за офсайда.

❗️ ВИДЕО. Проклятие. Рефери отменил гол Динамо, а затем сразу забила Виктория

ГОЛ! 0:1 Выдра, 55 мин.