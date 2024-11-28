ВИДЕО. Проклятие. Рефери отменил гол Динамо, а затем сразу забила Виктория
Матей Выдра вывел чешский коллектив вперед, 1:0 в пользу чешской команды в матче ЛЕ
28 ноября проходит матч 5-го тура Лиги Европы 2024/25 между командами Динамо Киев и Виктория Пльзень.
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Коллективы играют на арене Фолькспаркштадион в Гамбурге. Время начала встречи – 19:45 по Киеву.
На 55-й минуте Матей Выдра дальним ударом вывел чешский клуб вперед.
Интересно, что на 51-й ворота соперников поразили киевляне. После навеса Александра Караваева отличился Константин Вивчаренко. Однако рефери отменил забитый мяч из-за офсайда.
❗️ ВИДЕО. Проклятие. Рефери отменил гол Динамо, а затем сразу забила Виктория
ГОЛ! 0:1 Выдра, 55 мин.
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