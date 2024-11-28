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Лига Европы
28 ноября 2024, 21:01 | Обновлено 28 ноября 2024, 21:10
854
0

ВИДЕО. Проклятие. Рефери отменил гол Динамо, а затем сразу забила Виктория

Матей Выдра вывел чешский коллектив вперед, 1:0 в пользу чешской команды в матче ЛЕ

28 ноября 2024, 21:01 | Обновлено 28 ноября 2024, 21:10
854
0
ВИДЕО. Проклятие. Рефери отменил гол Динамо, а затем сразу забила Виктория
Getty Images/Global Images Ukraine

28 ноября проходит матч 5-го тура Лиги Европы 2024/25 между командами Динамо Киев и Виктория Пльзень.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Коллективы играют на арене Фолькспаркштадион в Гамбурге. Время начала встречи – 19:45 по Киеву.

На 55-й минуте Матей Выдра дальним ударом вывел чешский клуб вперед.

Интересно, что на 51-й ворота соперников поразили киевляне. После навеса Александра Караваева отличился Константин Вивчаренко. Однако рефери отменил забитый мяч из-за офсайда.

❗️ ВИДЕО. Проклятие. Рефери отменил гол Динамо, а затем сразу забила Виктория

ГОЛ! 0:1 Выдра, 55 мин.

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Матей Выдра Константин Вивчаренко VAR офсайд (вне игры) видео голов и обзор Лига Европы Динамо Киев Виктория Пльзень Динамо - Виктория Пльзень
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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