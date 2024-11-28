Олег ОРЕХОВ: «Решение о красной карточке Педро Энрике подсказал VAR»

Экс-арбитр ФИФА Олег Орехов прокомментировал для Sport.ua два эпизода, произошедших во втором тайме матча Лиги чемпионов в Эйндховене, где ПСВ принимал донецкий «Шахтер» (3:2). По мнению многих экспертов, сначала швейцарский рефери Урс Шнайдер не наказал игрока ПСВ за грубую игру против футболиста «Шахтера» Сикана, а затем не отреагировал на нарушение со стороны бразильского легионера украинской команды Педро Энрике, вынеся ему красную карточку лишь позже.

– В эпизоде на 49-й минуте было единоборство, в ходе которого игрок ПСВ Тилльман скользящим ударом попал Сикану в колено, — говорит Орехов. — Да, удар был болезненным, но риска перелома или другой серьезной травмы не было. Поэтому в данном случае это нарушение тянуло на желтую карточку.

– А как насчет второго эпизода, который произошел на 67-й минуте и привел к удалению бразильского легионера «Шахтера» Педро Энрике?

– В этом эпизоде бразилец наступил на ахилл Бакайоко с продавливанием. Как я понимаю, сейчас арбитры наказывают жесткие атаки противника красными карточками, когда существует риск серьезной травмы, связанной с переломом, трещиной или разрывом связок.

– После того как Бакайоко, получив удар от игрока донецкой команды, лежал на газоне, швейцарский арбитр никак не отреагировал на нарушение. Игра продолжалась еще 24 секунды, пока он наконец не свистнул. Как вы оцениваете такие действия арбитра?

– Как я понимаю, арбитр не видел этого нарушения, и поэтому даже не собирался его наказывать. Покарание в виде красной карточки определяло VAR, которое дало рекомендацию Шнайдеру после просмотра. Подобными дисциплинарными санкциями представители судейского корпуса ФИФА показывают, что они борются с такими эпизодами и чтобы футболисты дальше думали, как действовать в той или иной ситуации. Что касается того, что арбитр отреагировал на нарушение только после сигнала от ассистента VAR, то хотелось бы привести пример похожей сложности для судейства. Представьте себе, что идет атака, и мы забиваем гол. И что — рефери должен отменить взятие ворот? Тогда это будет считаться двойной ошибкой. Арбитру в таком случае лучше остановить атаку, которая не привела к желаемому результату команды, что атаковала, так как она нарушила правила. В случае с Педро Энрике Шнайдер не увидел нарушения, подумал, что тот сыграл в мяч и продолжил игру. А остановил ее уже по факту, после получения сигнала от коллег VAR. И уже тогда была вынесена дисциплинарная санкция.