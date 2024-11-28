Англия28 ноября 2024, 20:11 | Обновлено 28 ноября 2024, 20:35
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Гвардиола нашел замену Родри. Им станет звездный бразилец
Бруно Гимараеш может стать игроком «Манчестер Сити»
28 ноября 2024, 20:11 | Обновлено 28 ноября 2024, 20:35
1326
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Бразильский полузащитник «Ньюкасла» Бруно Гимараеш может стать игроком «Манчестер Сити», сообщает TBR Football.
27-летний полузащитник не станет игроком горожан зимой, но вот переход летом вполне вероятен. Жузеп Гвардиола является ценителем таланта игрока и множество раз отмечал игрока как одного из сильнейших опорников. Испанский коуч видит в игроке замену Родри.
В текущем сезоне Бруно Гимараеш провел 16 матчей на клубном уровне, отличился 1 ассистом.
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