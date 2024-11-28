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  4. Гвардиола нашел замену Родри. Им станет звездный бразилец
Англия
28 ноября 2024, 20:11 | Обновлено 28 ноября 2024, 20:35
1326
0

Гвардиола нашел замену Родри. Им станет звездный бразилец

Бруно Гимараеш может стать игроком «Манчестер Сити»

28 ноября 2024, 20:11 | Обновлено 28 ноября 2024, 20:35
1326
0
Гвардиола нашел замену Родри. Им станет звездный бразилец
Getty Images/Global Images Ukraine. Бруно Гимараеш

Бразильский полузащитник «Ньюкасла» Бруно Гимараеш может стать игроком «Манчестер Сити», сообщает TBR Football.

27-летний полузащитник не станет игроком горожан зимой, но вот переход летом вполне вероятен. Жузеп Гвардиола является ценителем таланта игрока и множество раз отмечал игрока как одного из сильнейших опорников. Испанский коуч видит в игроке замену Родри.

В текущем сезоне Бруно Гимараеш провел 16 матчей на клубном уровне, отличился 1 ассистом.

Гвардиола назвал причины фиаско в матче с «Фейенордом».

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Ньюкасл трансферы Жузеп Гвардиола Манчестер Сити Бруно Гимараеш трансферы АПЛ Родри
Данііл Киріяка Источник: The Boot Room
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