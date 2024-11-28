Гвардиола нашел замену Родри. Им станет звездный бразилец

Бразильский полузащитник «Ньюкасла» Бруно Гимараеш может стать игроком «Манчестер Сити», сообщает TBR Football.

27-летний полузащитник не станет игроком горожан зимой, но вот переход летом вполне вероятен. Жузеп Гвардиола является ценителем таланта игрока и множество раз отмечал игрока как одного из сильнейших опорников. Испанский коуч видит в игроке замену Родри.

В текущем сезоне Бруно Гимараеш провел 16 матчей на клубном уровне, отличился 1 ассистом.

Гвардиола назвал причины фиаско в матче с «Фейенордом».