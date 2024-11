Потеряли Ризныка. УЕФА опубликовал команду тура Лиги чемпионов

УЕФА в своих социальных сетях опубликовали символическую команду 5-го тура Лиги чемпионов.

В нее, несмотря на 15 сделанных сейвов в матче с ПСВ, не попал украинский голкипер «Шахтера» Дмитрий Ризнык.

Среди мировых звезд в этом туре в УЕФА отметили: Алексис Макаллистер (Ливерпуль), Хулиан Альварес (Атлетико), Флориан Виртц (Байер), Пау Кубарси (Барселона).

