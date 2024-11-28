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  4. Потеряли Ризныка. УЕФА опубликовал команду тура Лиги чемпионов
Лига чемпионов
28 ноября 2024, 18:48 | Обновлено 28 ноября 2024, 19:37
1405
4

Потеряли Ризныка. УЕФА опубликовал команду тура Лиги чемпионов

В символическую сборную тура не попал Дмитрий Ризнык

28 ноября 2024, 18:48 | Обновлено 28 ноября 2024, 19:37
1405
4
Потеряли Ризныка. УЕФА опубликовал команду тура Лиги чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine. Дмитрий Ризнык

УЕФА в своих социальных сетях опубликовали символическую команду 5-го тура Лиги чемпионов.

В нее, несмотря на 15 сделанных сейвов в матче с ПСВ, не попал украинский голкипер «Шахтера» Дмитрий Ризнык.

Среди мировых звезд в этом туре в УЕФА отметили: Алексис Макаллистер (Ливерпуль), Хулиан Альварес (Атлетико), Флориан Виртц (Байер), Пау Кубарси (Барселона).

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Дмитрий Ризнык Лига чемпионов Шахтер Донецк ПСВ Хулиан Альварес Матео Ретеги Флориан Вирц Малик Тилльман Алексис Макаллистер Раде Крунич Рами Бенсебаини Ким Мин Джэ Пау Кубарси Куивин Келлехер
Данііл Киріяка Источник: X (Twitter)
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Комментарии 4
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Falko
Це ви тут воротаря загубили ))
Там Келлегер у рамці. Відстояти на 0 проти Реала, бонусом взявши пенальті від Мбаппе - не впевнений, що Різник із 15 сейвами, але 3 пропущеними від ПСВ зробив більше.
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+2
Обсервер Влад
Там один епічний ляп Різника під час першого голу ПСВ перекреслив усі ці 15 "сейвів". Так що цілком справедливо "загубили"
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+1
antt
Там всього 10 футболістів, без кіпера. Тому пропустили спочатку два від Тіллмана, і перший не обовязковий, і він тому там появився.
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0
Saar
Ретегі! Браво!
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0
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