Лига чемпионов28 ноября 2024, 18:48 | Обновлено 28 ноября 2024, 19:37
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Потеряли Ризныка. УЕФА опубликовал команду тура Лиги чемпионов
В символическую сборную тура не попал Дмитрий Ризнык
28 ноября 2024, 18:48 | Обновлено 28 ноября 2024, 19:37
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УЕФА в своих социальных сетях опубликовали символическую команду 5-го тура Лиги чемпионов.
В нее, несмотря на 15 сделанных сейвов в матче с ПСВ, не попал украинский голкипер «Шахтера» Дмитрий Ризнык.
Среди мировых звезд в этом туре в УЕФА отметили: Алексис Макаллистер (Ливерпуль), Хулиан Альварес (Атлетико), Флориан Виртц (Байер), Пау Кубарси (Барселона).
Introducing your Team of the Week! 🆕@cryptocom | #UCLTOTW pic.twitter.com/es4hrs6sCp— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) November 28, 2024
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Там Келлегер у рамці. Відстояти на 0 проти Реала, бонусом взявши пенальті від Мбаппе - не впевнений, що Різник із 15 сейвами, але 3 пропущеними від ПСВ зробив більше.