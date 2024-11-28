28.11.2024 17:30 – FT 1 : 1
Лига конференций28 ноября 2024, 20:35 | Обновлено 28 ноября 2024, 21:09
134
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Астана – Витория Гимараеш – 1:1. Вырвали ничью на 89-й. Видео голов
Смотрите видеообзор матча 4-го тура Лиги конференций
28 ноября 2024, 20:35 | Обновлено 28 ноября 2024, 21:09
134
0
28 ноября в рамках 4-го тура Лиги конференций «Астана» сыграл с «Витория Гимараеш».
Поединок проходил в Алматы на стадионе «Алматы Орталык» и завершился ничьей 1:1.
Лига конференций. 4-й тур. 28 ноября
«Астана» – «Витория Гимараеш» – 1:1
Голы: Калаица, 42 – Рамирез, 89
Видеообзор матча:
События матча
89’
ГОЛ ! Мяч забил Jesus Ramirez (Витория Гимараеш).
40’
ГОЛ ! Мяч забил Бранимир Калаица (Астана).
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