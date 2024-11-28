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  4. Астана – Витория Гимараеш – 1:1. Вырвали ничью на 89-й. Видео голов
Лига конференций
Астана
28.11.2024 17:30 – FT 1 : 1
Витория Гимараеш
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Лига конференций
28 ноября 2024, 20:35 | Обновлено 28 ноября 2024, 21:09
134
0

Астана – Витория Гимараеш – 1:1. Вырвали ничью на 89-й. Видео голов

Смотрите видеообзор матча 4-го тура Лиги конференций

28 ноября 2024, 20:35 | Обновлено 28 ноября 2024, 21:09
134
0
Астана – Витория Гимараеш – 1:1. Вырвали ничью на 89-й. Видео голов
Getty Images/Global Images Ukraine

28 ноября в рамках 4-го тура Лиги конференций «Астана» сыграл с «Витория Гимараеш».

Поединок проходил в Алматы на стадионе «Алматы Орталык» и завершился ничьей 1:1.

Лига конференций. 4-й тур. 28 ноября

«Астана» – «Витория Гимараеш» – 1:1

Голы: Калаица, 42 – Рамирез, 89

Видеообзор матча:

События матча

89’
ГОЛ ! Мяч забил Jesus Ramirez (Витория Гимараеш).
40’
ГОЛ ! Мяч забил Бранимир Калаица (Астана).
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Астана Витория Гимараеш Лига конференций видео голов и обзор
Люба Рябинина
Люба Рябинина Sport.ua
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