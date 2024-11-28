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  4. Динамо Киев – Виктория Пльзень. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Лига Европы
28 ноября 2024, 21:07 |
4379
0

Динамо Киев – Виктория Пльзень. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор матча 5-го тура Лиги Европы 2024/25

28 ноября 2024, 21:07 |
4379
0
Динамо Киев – Виктория Пльзень. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Getty Images/Global Images Ukraine

28 ноября проходит матч 5-го тура Лиги Европы 2024/25 между командами Динамо Киев и Виктория Пльзень.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Коллективы играют на арене Фолькспаркштадион в Гамбурге. Время начала встречи – 19:45 по Киеву.

❗️ Видео голов и лучшие моменты матча доступны в Telegram!

Лига Европы 2024/25. 5-й тур, 28 ноября

Динамо Киев (Украина) – Виктория Пльзень (Чехия) – 0:1 (матч продолжается)

Гол: Выдра, 55

(новость обновляется)

ГОЛ! 0:1 Выдра, 55 мин.

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Лига Европы Динамо Киев Виктория Пльзень Динамо - Виктория Пльзень видео голов и обзор Матей Выдра
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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