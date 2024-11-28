Динамо Киев – Виктория Пльзень. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите видеообзор матча 5-го тура Лиги Европы 2024/25
28 ноября проходит матч 5-го тура Лиги Европы 2024/25 между командами Динамо Киев и Виктория Пльзень.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Коллективы играют на арене Фолькспаркштадион в Гамбурге. Время начала встречи – 19:45 по Киеву.
❗️ Видео голов и лучшие моменты матча доступны в Telegram!
Лига Европы 2024/25. 5-й тур, 28 ноября
Динамо Киев (Украина) – Виктория Пльзень (Чехия) – 0:1 (матч продолжается)
Гол: Выдра, 55
(новость обновляется)
ГОЛ! 0:1 Выдра, 55 мин.
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