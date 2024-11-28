Анчелотти обратился к Мбаппе, не забившему пенальти Ливерпулю в ЛЧ

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти поделился впечатлениями от игры французского форварда «сливочных» Килиана Мбаппе против «Ливерпуля», где тот не реализовал пенальти.

«Часто у нападающих бывают моменты, когда им тяжело забить, и они немного разочарованы.

Возможно, Мбаппе не хватает уверенности, и если у вас бывает момент, когда что-то не выходит, иногда приходится просто играть и не слишком усложнять вещи. Он забил много пенальти. Иногда он может не забить.

Средство – набраться терпения, потому что это трудный момент для него после пропуска пенальти. Все должны поддержать его, потому что это скоро пройдет. Он должен упорно работать и бороться, потому что момент истечет. Он хорошо работает и хорошо адаптировался. Мы должны быть терпеливы, потому что он чрезвычайный игрок», – сказал Карло.

Мадридский «Реал» проиграл «Ливерпулю» (2:0) в матче пятого тура основного этапа Лиги чемпионов. В настоящее время «сливочные» находятся на 24 строчке турнирной таблицы, имея в своем активе шесть турнирных пунктов после 5 туров.

Ранее Карло Анчелотти объяснил поражение «сливочных» в матче против «Ливерпуля».