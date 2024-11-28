Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Анчелотти обратился к Мбаппе, не забившему пенальти Ливерпулю в ЛЧ
Лига чемпионов
28 ноября 2024, 10:43 | Обновлено 28 ноября 2024, 10:48
1937
0

Анчелотти обратился к Мбаппе, не забившему пенальти Ливерпулю в ЛЧ

Специалист поддержал игрока

28 ноября 2024, 10:43 | Обновлено 28 ноября 2024, 10:48
1937
0
Анчелотти обратился к Мбаппе, не забившему пенальти Ливерпулю в ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти поделился впечатлениями от игры французского форварда «сливочных» Килиана Мбаппе против «Ливерпуля», где тот не реализовал пенальти.

«Часто у нападающих бывают моменты, когда им тяжело забить, и они немного разочарованы.

Возможно, Мбаппе не хватает уверенности, и если у вас бывает момент, когда что-то не выходит, иногда приходится просто играть и не слишком усложнять вещи. Он забил много пенальти. Иногда он может не забить.

Средство – набраться терпения, потому что это трудный момент для него после пропуска пенальти. Все должны поддержать его, потому что это скоро пройдет. Он должен упорно работать и бороться, потому что момент истечет. Он хорошо работает и хорошо адаптировался. Мы должны быть терпеливы, потому что он чрезвычайный игрок», – сказал Карло.

Мадридский «Реал» проиграл «Ливерпулю» (2:0) в матче пятого тура основного этапа Лиги чемпионов. В настоящее время «сливочные» находятся на 24 строчке турнирной таблицы, имея в своем активе шесть турнирных пунктов после 5 туров.

Ранее Карло Анчелотти объяснил поражение «сливочных» в матче против «Ливерпуля».

По теме:
Впервые за 15 лет. Ливерпуль обыграл Реал с девятой попытки
Тилльман отреагировал на победу над Шахтером. Он оформил дубль в матче
Не Сикан. Игрок Шахтера попал в команду недели ЛЧ от WhoScored
Килиан Мбаппе Реал Мадрид Карло Анчелотти Ливерпуль - Реал Ливерпуль Лига чемпионов
Олег Вахоцкий Источник: ФК Реал Мадрид
Оцените материал
(13)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«В мою эпоху он был бы бомжом». Культовый боксер высказался об Усике
Бокс | 28 ноября 2024, 08:20 8
«В мою эпоху он был бы бомжом». Культовый боксер высказался об Усике
«В мою эпоху он был бы бомжом». Культовый боксер высказался об Усике

Джеймс Тони поделился мнением об украинском чемпионе

Известна сумма возможного трансфера. Челси хочет избавиться от Мудрика
Футбол | 27 ноября 2024, 15:01 7
Известна сумма возможного трансфера. Челси хочет избавиться от Мудрика
Известна сумма возможного трансфера. Челси хочет избавиться от Мудрика

Михаила могут продать за 30 млн фунтов стерлингов

«Могу уверенно сказать». Хацкевич ответил, закончит ли карьеру Ярмоленко
Футбол | 28.11.2024, 10:52
«Могу уверенно сказать». Хацкевич ответил, закончит ли карьеру Ярмоленко
«Могу уверенно сказать». Хацкевич ответил, закончит ли карьеру Ярмоленко
Камбэк в большинстве. ПСВ дожал Шахтер и вырвал победу
Футбол | 27.11.2024, 23:56
Камбэк в большинстве. ПСВ дожал Шахтер и вырвал победу
Камбэк в большинстве. ПСВ дожал Шахтер и вырвал победу
Динамо – Виктория. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы
Футбол | 28.11.2024, 07:45
Динамо – Виктория. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы
Динамо – Виктория. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Стало известно, почему сын Шевченко покинул академию Челси
Стало известно, почему сын Шевченко покинул академию Челси
26.11.2024, 17:55 6
Футбол
ФОТО. Жена Довбика намекнула на следующий клуб в карьере Артема
ФОТО. Жена Довбика намекнула на следующий клуб в карьере Артема
27.11.2024, 04:32 4
Футбол
ФОТО. Украинский комментатор-беглец за границей посетил митинг против ТЦК
ФОТО. Украинский комментатор-беглец за границей посетил митинг против ТЦК
27.11.2024, 13:41 59
Футбол
УСИК: «Он был самым тяжелым соперником в моей карьере. Первый во всем»
УСИК: «Он был самым тяжелым соперником в моей карьере. Первый во всем»
27.11.2024, 08:24 4
Бокс
ПСВ – Шахтер – 3:2. Как горняки уступили, ведя в два мяча. Видеообзор матча
ПСВ – Шахтер – 3:2. Как горняки уступили, ведя в два мяча. Видеообзор матча
28.11.2024, 00:15 4
Футбол
Анчелотти пояснил, почему Реал проиграл Ливерпулю в матче Лиги чемпионов
Анчелотти пояснил, почему Реал проиграл Ливерпулю в матче Лиги чемпионов
28.11.2024, 06:31
Футбол
День больших разгромов. Как выглядит турнирная таблица Лиги чемпионов
День больших разгромов. Как выглядит турнирная таблица Лиги чемпионов
27.11.2024, 06:23 2
Футбол
Суперкамбэк Фейеноорда. Ман Сити умудрился растерять преимущество в 3 мяча
Суперкамбэк Фейеноорда. Ман Сити умудрился растерять преимущество в 3 мяча
26.11.2024, 23:59 27
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем