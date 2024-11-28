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Лига Европы
Реал Сосьедад
28.11.2024 22:00 - : -
Аякс
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Лига Европы
28 ноября 2024, 03:49 | Обновлено 28 ноября 2024, 03:51
14
0

Реал Сосьедад – Аякс. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы

Поединок состоится 28 ноября в 22:00 по Киеву

28 ноября 2024, 03:49 | Обновлено 28 ноября 2024, 03:51
14
0
Реал Сосьедад – Аякс. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы
Twitter

28 ноября на «Реале Арена» пройдет матч 5-го тура основного раунда Лиги Европы, в котором «Реал Сосьедад» встретится с «Аяксом». Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Реал Сосьедад

Команда в последнее время добилась ярких успехов. Сначала была долгожданная победа в кубке Испании. А в 2023-м году, очередная уже попытка, принесла подъем на четвертое место в Примеру. В итоге прошлой осенью чурри-урдин вернулись наконец-то в Лигу чемпионов, и выходили там в плей-офф, выигрывая группу. Но при этом на внутренней арене подопечные Иманоля Альгуасиля сдали, закончив только шестыми. Сейчас спад продолжается, хотя осенью пытаются прибавить. Очень нестабильно играют в привычном турнире, Лиге Европы. Там они начали с неплохого результата, выездной ничьей на поле Ниццы. Но потом было проиграно и Андерлехту дома, и чешской Виктории в Пльзене, и только с Маккаби Тель-Авив в формально выездном поединке получилось выжать победу.

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Аякс

Клуб год назад болтался практически в зоне вылета - это был худший отрезок чуть ли не за всю историю гранда. В итоге, правда, все же успел подняться на относительно удовлетворительное 5-е место. Это позволило уже под руководством нового наставника, Франческо Фариоли (которые параллельно вернулись в тройку лидеров чемпионата, правда, ПСВ уже ушел в отрыв), отправиться в Лигу Европы. Там гранд чуть не вылетел в квалификации - Панатинаикос прошли только в рекордно затяжной серии пенальти. Но домашнее поражение грекам пока что остается единственной для голландцев в турнире. При этом они разгромили Бешикташ (4:0), Карабах (3:0) и Маккаби Тель-Авив (5:0). И только со Славией в Праге разделили очки, закончив там поединок со счетом 1:1.

Статистика личных встреч

Официальных поединков не было. Но 10 лет назад, в 2014-м, аяксиды победили в контрольном матче 3:1.

Прогноз

Букмекерские конторы не верят в голландцев. Но вообще-то они в Лиге Европы смотрятся намного лучше. Ставим на то, что в этом поединке гости из Амстердама не проиграют (коэффициент - 1,93).

Прогноз Sport.ua
Реал Сосьедад
28 ноября 2024 -
22:00
Аякс
Аякс не проиграет 1.93 Сделать ставку
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Реал Сосьедад Аякс Лига Европы прогнозы прогнозы на футбол
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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