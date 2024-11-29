Реал Сосьедад – Аякс – 2:0. Баски взяли свое. Видео голов и обзор матча

28 ноября состоялись матчи пятого тура Лиги Европы-2024/25.

Представитель Ла лиги «Реал» Сосьедад на своем поле принимал «Аякс».

Финальный счёт встречи 2:0 в пользу хозяев.

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Первый тайм голами фанатов не порадовал. Решающей стала вторая часть футбольного противостояния. На 67-й минуте счет открыл нападающий хозяев Андер Барренечеа. К концу встречи удвоил преимущество «Реала» Такефуса Кубо.

В турнирной таблице «Реал» поднялся на 16-ю позицию, а вот «Аякс» оказался на шестой строчке

Лига Европы. 5-й тур, 28 ноября

«Реал» Сосьедад – «Аякс» – 2:0

Голы: Барренечеа, 67, Кубо, 85

Видеообзор матча