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Лига Европы
Реал Сосьедад
28.11.2024 22:00 – FT 2 : 0
Аякс
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Лига Европы
29 ноября 2024, 02:55 |
21
0

Реал Сосьедад – Аякс – 2:0. Баски взяли свое. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 5-го тура Лиги Европы

29 ноября 2024, 02:55 |
21
0
Реал Сосьедад – Аякс – 2:0. Баски взяли свое. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

28 ноября состоялись матчи пятого тура Лиги Европы-2024/25.

Представитель Ла лиги «Реал» Сосьедад на своем поле принимал «Аякс».

Финальный счёт встречи 2:0 в пользу хозяев.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Первый тайм голами фанатов не порадовал. Решающей стала вторая часть футбольного противостояния. На 67-й минуте счет открыл нападающий хозяев Андер Барренечеа. К концу встречи удвоил преимущество «Реала» Такефуса Кубо.

В турнирной таблице «Реал» поднялся на 16-ю позицию, а вот «Аякс» оказался на шестой строчке

Лига Европы. 5-й тур, 28 ноября

«Реал» Сосьедад – «Аякс» – 2:0

Голы: Барренечеа, 67, Кубо, 85

Видеообзор матча

События матча

85’
ГОЛ ! Мяч забил Такэфуса Кубо (Реал Сосьедад).
67’
ГОЛ ! Мяч забил Андер Барренечеа (Реал Сосьедад).
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Реал Сосьедад Аякс Лига Европы видео голов и обзор Андер Барренечеа Такефуса Кубо
Андрій Вітренко
Андрій Вітренко Sport.ua
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