28 ноября проходит матч 4-го тура Лиги конференций 2024/25 между командами Хайденхайм и Челси.

Коллективы играют на стадионе Вой-Арена в Германии. Время начала встречи – 19:45 по Киеву.

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Украинский вингер пенсионеров Михаил Мудрик вышел на поединок в стартовом составе.

На 32-й минуте Михаил с мячом вбежал в штрафную. Два защитника немецкого клуба не позволили пройти украинцу дальше, сбив его.

Арбитр назначил пенальти, но затем принял решение посмотреть VAR. После проверки судья отменил назначенный 11-метровый.

В первой 45-минутке Хайденхайм и Челси голов не забили, 0:0.

ФОТО. Судья назначил пенальти на Мудрике, но затем изменил решение