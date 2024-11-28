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Лига конференций
28 ноября 2024, 20:50 | Обновлено 28 ноября 2024, 21:14
647
0

ФОТО. Судья назначил пенальти на Мудрике, но затем изменил решение

После первого тайма матча Лиги конференций между Хайденхаймом и Челси счет 0:0

28 ноября 2024, 20:50 | Обновлено 28 ноября 2024, 21:14
647
0
ФОТО. Судья назначил пенальти на Мудрике, но затем изменил решение
Getty Images/Global Images Ukraine

28 ноября проходит матч 4-го тура Лиги конференций 2024/25 между командами Хайденхайм и Челси.

Коллективы играют на стадионе Вой-Арена в Германии. Время начала встречи – 19:45 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Украинский вингер пенсионеров Михаил Мудрик вышел на поединок в стартовом составе.

На 32-й минуте Михаил с мячом вбежал в штрафную. Два защитника немецкого клуба не позволили пройти украинцу дальше, сбив его.

Арбитр назначил пенальти, но затем принял решение посмотреть VAR. После проверки судья отменил назначенный 11-метровый.

В первой 45-минутке Хайденхайм и Челси голов не забили, 0:0.

ФОТО. Судья назначил пенальти на Мудрике, но затем изменил решение

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Хайденхайм Челси фото пенальти VAR Лига конференций Михаил Мудрик
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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