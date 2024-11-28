ФОТО. Судья назначил пенальти на Мудрике, но затем изменил решение
После первого тайма матча Лиги конференций между Хайденхаймом и Челси счет 0:0
28 ноября проходит матч 4-го тура Лиги конференций 2024/25 между командами Хайденхайм и Челси.
Коллективы играют на стадионе Вой-Арена в Германии. Время начала встречи – 19:45 по Киеву.
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Украинский вингер пенсионеров Михаил Мудрик вышел на поединок в стартовом составе.
На 32-й минуте Михаил с мячом вбежал в штрафную. Два защитника немецкого клуба не позволили пройти украинцу дальше, сбив его.
Арбитр назначил пенальти, но затем принял решение посмотреть VAR. После проверки судья отменил назначенный 11-метровый.
В первой 45-минутке Хайденхайм и Челси голов не забили, 0:0.
ФОТО. Судья назначил пенальти на Мудрике, но затем изменил решение
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