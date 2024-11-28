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  4. Едет за долларами. Экс-игрок ПСЖ и Баварии переходит в клуб МЛС
Major League Soccer
28 ноября 2024, 20:24 |
969
0

Едет за долларами. Экс-игрок ПСЖ и Баварии переходит в клуб МЛС

Эрик Шупо-Мотинг станет игроком «Нью-Йорк Ред Буллз»

28 ноября 2024, 20:24 |
969
0
Едет за долларами. Экс-игрок ПСЖ и Баварии переходит в клуб МЛС
Getty Images/Global Images Ukraine. Эрик Шупо-Мотинг

Камерунский форвард Эрик Шупо-Мотинг станет игроком «Нью-Йорк Ред Буллз», сообщает Флориан Плеттенберг.

35-летний нападающий успешно прошел мед. осмотр и подписал контракт с американским клубом минимум на 2 года. Эрик присоединится к клубу в январе следующего года. Последним клубом страйкера была «Бавария», до Мюнхена остановкой игрока был «ПСЖ». с 1 июля 2024 года пребывает в статусе свободного агента.

Зидан может возглавить «ПСЖ».

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Эрик Шупо-Мотинг Нью-Йорк Ред Буллз ПСЖ Бавария Major League Soccer (MLS) трансферы
Данііл Киріяка Источник: Флориан Плеттенберг
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