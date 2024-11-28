Едет за долларами. Экс-игрок ПСЖ и Баварии переходит в клуб МЛС

Камерунский форвард Эрик Шупо-Мотинг станет игроком «Нью-Йорк Ред Буллз», сообщает Флориан Плеттенберг.

35-летний нападающий успешно прошел мед. осмотр и подписал контракт с американским клубом минимум на 2 года. Эрик присоединится к клубу в январе следующего года. Последним клубом страйкера была «Бавария», до Мюнхена остановкой игрока был «ПСЖ». с 1 июля 2024 года пребывает в статусе свободного агента.

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