Major League Soccer28 ноября 2024, 20:24 |
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Едет за долларами. Экс-игрок ПСЖ и Баварии переходит в клуб МЛС
Эрик Шупо-Мотинг станет игроком «Нью-Йорк Ред Буллз»
28 ноября 2024, 20:24 |
969
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Камерунский форвард Эрик Шупо-Мотинг станет игроком «Нью-Йорк Ред Буллз», сообщает Флориан Плеттенберг.
35-летний нападающий успешно прошел мед. осмотр и подписал контракт с американским клубом минимум на 2 года. Эрик присоединится к клубу в январе следующего года. Последним клубом страйкера была «Бавария», до Мюнхена остановкой игрока был «ПСЖ». с 1 июля 2024 года пребывает в статусе свободного агента.
Зидан может возглавить «ПСЖ».
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