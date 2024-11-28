Возвращение. В ПСЖ может прийти обладатель Золотого мяча и 4 Лиг чемпионов

Легендарный экс-футболист и тренер Зинедин Зидан может возглавить «ПСЖ», сообщает Fichajes.

Если парижский топ-клуб не выйдет в плей-офф Лиги чемпионов, то сменщиком Луиса Энрике должен стать француз. Единственным клубом в тренерской карьере Зинедина был мадридский «Реал», с которым он выиграл 3 Лиги чемпионов. Француз не работал уже более трех лет. После 5 туров Лиги чемпионов «ПСЖ» занимает 25 место в общей таблице турнира.

Зинедин Зидан за свою карьеры выиграл 4 Лиги чемпионов( 3 в качестве тренера и одну как игрок), «Золотой мяч», чемпионат Европы и чемпионат мира.

Игрок «ПСЖ» может стать альтернативой Родри.