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Франция
28 ноября 2024, 19:18 | Обновлено 28 ноября 2024, 19:19
810
0

Возвращение. В ПСЖ может прийти обладатель Золотого мяча и 4 Лиг чемпионов

Зинедин Зидан может возглавить «ПСЖ»

28 ноября 2024, 19:18 | Обновлено 28 ноября 2024, 19:19
810
0
Возвращение. В ПСЖ может прийти обладатель Золотого мяча и 4 Лиг чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine. Зинедин Зидан

Легендарный экс-футболист и тренер Зинедин Зидан может возглавить «ПСЖ», сообщает Fichajes.

Если парижский топ-клуб не выйдет в плей-офф Лиги чемпионов, то сменщиком Луиса Энрике должен стать француз. Единственным клубом в тренерской карьере Зинедина был мадридский «Реал», с которым он выиграл 3 Лиги чемпионов. Француз не работал уже более трех лет. После 5 туров Лиги чемпионов «ПСЖ» занимает 25 место в общей таблице турнира.

Зинедин Зидан за свою карьеры выиграл 4 Лиги чемпионов( 3 в качестве тренера и одну как игрок), «Золотой мяч», чемпионат Европы и чемпионат мира.

Игрок «ПСЖ» может стать альтернативой Родри.

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Зинедин Зидан Лига чемпионов Луис Энрике Золотой мяч ПСЖ Реал Мадрид
Данііл Киріяка Источник: Fichajes.net
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