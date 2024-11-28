Реал интересуется звездой сборной Португалии. Это альтернатива Родри
Витинья может оставить «ПСЖ»
Мадридский «Реал» интересуется португальским полузащитником французского «Пари Сен-Жермен» Витиньей, сообщает испанское издание El Gol Digital.
По информации источника, королевский клуб окончательно отказался от трансфера хавбека «Манчестер Сити» Родри и переключил свое внимание на 24-летнего игрока «ПСЖ».
В сезоне 2024/25 Витинья провел 14 матчей на клубном уровне, отметившись 2 забитыми мячами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 55 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что «Реал» зимой может подписать Трента Александер-Арнольда.
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