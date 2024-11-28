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  4. Реал интересуется звездой сборной Португалии. Это альтернатива Родри
Испания
28 ноября 2024, 13:32 |
398
0

Реал интересуется звездой сборной Португалии. Это альтернатива Родри

Витинья может оставить «ПСЖ»

28 ноября 2024, 13:32 |
398
0
Реал интересуется звездой сборной Португалии. Это альтернатива Родри
Getty Images/Global Images Ukraine. Витинья

Мадридский «Реал» интересуется португальским полузащитником французского «Пари Сен-Жермен» Витиньей, сообщает испанское издание El Gol Digital.

По информации источника, королевский клуб окончательно отказался от трансфера хавбека «Манчестер Сити» Родри и переключил свое внимание на 24-летнего игрока «ПСЖ».

В сезоне 2024/25 Витинья провел 14 матчей на клубном уровне, отметившись 2 забитыми мячами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 55 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Реал» зимой может подписать Трента Александер-Арнольда.

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Витинья (ПСЖ) Реал Мадрид ПСЖ трансферы трансферы Ла Лиги трансферы Лиги 1 Родри
Дмитро Вербинський Источник: El Gol Digital
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