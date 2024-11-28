Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Жирона установила антирекорд в Лиге чемпионов среди испанских клубов
Лига чемпионов
28 ноября 2024, 08:20 |
726
0

Жирона установила антирекорд в Лиге чемпионов среди испанских клубов

Каталонцы стали первой командой, проигравшей четыре из первых пяти матчей в группе

28 ноября 2024, 08:20 |
726
0
Жирона установила антирекорд в Лиге чемпионов среди испанских клубов
Getty Images/Global Images Ukraine

В среду, 27 ноября, состоялся поединок пятого тура Лиги чемпионов между «Штурмом» и «Жироной».

Матч прошел на «Вертерзее-Штадион» в Австрии.

Как результат, минимальную победу одержал «Штурм» со счетом 1:0.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Благодаря этому поражению «Жирона» отметилась отрицательным достижением среди испанских коллективов в Лиге чемпионов.

Каталонцы стали первой испанской командой, проигравшей в турнире четыре поединка из первых пяти.

До этого клуб уступил в матчах с ПСВ (0:4), «Фейеноордом» (2:3) и ПСЖ (0:1). Единственная победа была одержана в противостоянии против «Слована» (2:0).

В турнирной таблице Лиге чемпионов «Жирона» занимает 30-е место.

По теме:
Обошел Месси, Роналду следующий. Ди Мария среди лучших ассистентов ЛЧ
ДЕВУШКА ДНЯ. Кейт Абдо – твой гид по матчам Лиги чемпионов!
«Взгляните на его статистику». Джака оценил дебют 17-летнего Степанова в ЛЧ
Жирона Лига чемпионов чемпионат Испании по футболу Ла Лига Штурм Грац
Андрій Вітренко
Андрій Вітренко Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Камбэк в большинстве. ПСВ дожал Шахтер и вырвал победу
Футбол | 27 ноября 2024, 23:56 286
Камбэк в большинстве. ПСВ дожал Шахтер и вырвал победу
Камбэк в большинстве. ПСВ дожал Шахтер и вырвал победу

Донецкая команда не сумела завоевать очки в Эйндховене

Хавбек Виктории: «Динамо строит игру через Шапаренка и Бражка»
Футбол | 28 ноября 2024, 07:35 0
Хавбек Виктории: «Динамо строит игру через Шапаренка и Бражка»
Хавбек Виктории: «Динамо строит игру через Шапаренка и Бражка»

Лукаш Калвах высказался о предстоящем матче с «Динамо»

ПСВ – Шахтер – 3:2. Как горняки уступили, ведя в два мяча. Видеообзор матча
Футбол | 28.11.2024, 00:15
ПСВ – Шахтер – 3:2. Как горняки уступили, ведя в два мяча. Видеообзор матча
ПСВ – Шахтер – 3:2. Как горняки уступили, ведя в два мяча. Видеообзор матча
Динамо – Виктория. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы
Футбол | 28.11.2024, 07:45
Динамо – Виктория. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы
Динамо – Виктория. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы
«Даже если Усик проиграет...» Хирн раскрыл план на мегафайт в 2025 году
Бокс | 27.11.2024, 18:44
«Даже если Усик проиграет...» Хирн раскрыл план на мегафайт в 2025 году
«Даже если Усик проиграет...» Хирн раскрыл план на мегафайт в 2025 году
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Вилле Хейккинен: финский хоккеист открывает для себя красоту Польши
Вилле Хейккинен: финский хоккеист открывает для себя красоту Польши
26.11.2024, 13:13
Хоккей
Суперкамбэк Фейеноорда. Ман Сити умудрился растерять преимущество в 3 мяча
Суперкамбэк Фейеноорда. Ман Сити умудрился растерять преимущество в 3 мяча
26.11.2024, 23:59 27
Футбол
Назван лучший сейв голкипера в истории футбола. Буффон – 6-й. Кто лидер?
Назван лучший сейв голкипера в истории футбола. Буффон – 6-й. Кто лидер?
26.11.2024, 08:25 2
Футбол
День больших разгромов. Как выглядит турнирная таблица Лиги чемпионов
День больших разгромов. Как выглядит турнирная таблица Лиги чемпионов
27.11.2024, 06:23 2
Футбол
ФОТО. Жена Довбика намекнула на следующий клуб в карьере Артема
ФОТО. Жена Довбика намекнула на следующий клуб в карьере Артема
27.11.2024, 04:32 4
Футбол
УСИК: «Он был самым тяжелым соперником в моей карьере. Первый во всем»
УСИК: «Он был самым тяжелым соперником в моей карьере. Первый во всем»
27.11.2024, 08:24 4
Бокс
Стало известно, почему сын Шевченко покинул академию Челси
Стало известно, почему сын Шевченко покинул академию Челси
26.11.2024, 17:55 6
Футбол
Матч чемпионата Украины не состоится. Одну из команд должны снять
Матч чемпионата Украины не состоится. Одну из команд должны снять
27.11.2024, 12:31 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем