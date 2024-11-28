Жирона установила антирекорд в Лиге чемпионов среди испанских клубов
Каталонцы стали первой командой, проигравшей четыре из первых пяти матчей в группе
В среду, 27 ноября, состоялся поединок пятого тура Лиги чемпионов между «Штурмом» и «Жироной».
Матч прошел на «Вертерзее-Штадион» в Австрии.
Как результат, минимальную победу одержал «Штурм» со счетом 1:0.
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Благодаря этому поражению «Жирона» отметилась отрицательным достижением среди испанских коллективов в Лиге чемпионов.
Каталонцы стали первой испанской командой, проигравшей в турнире четыре поединка из первых пяти.
До этого клуб уступил в матчах с ПСВ (0:4), «Фейеноордом» (2:3) и ПСЖ (0:1). Единственная победа была одержана в противостоянии против «Слована» (2:0).
В турнирной таблице Лиге чемпионов «Жирона» занимает 30-е место.
4 - Girona became the first Spanish team to lose four of their first five games in the history of the Champions League. Difficulty. pic.twitter.com/ppLsfR5rQV— OptaJose (@OptaJose) November 27, 2024
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