Жирона установила антирекорд в Лиге чемпионов среди испанских клубов

В среду, 27 ноября, состоялся поединок пятого тура Лиги чемпионов между «Штурмом» и «Жироной».

Матч прошел на «Вертерзее-Штадион» в Австрии.

Как результат, минимальную победу одержал «Штурм» со счетом 1:0.

Благодаря этому поражению «Жирона» отметилась отрицательным достижением среди испанских коллективов в Лиге чемпионов.

Каталонцы стали первой испанской командой, проигравшей в турнире четыре поединка из первых пяти.

До этого клуб уступил в матчах с ПСВ (0:4), «Фейеноордом» (2:3) и ПСЖ (0:1). Единственная победа была одержана в противостоянии против «Слована» (2:0).

В турнирной таблице Лиге чемпионов «Жирона» занимает 30-е место.

