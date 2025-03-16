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  4. Известна оценка Цыганкова за матч с Валенсией
Испания
16 марта 2025, 10:34 |
1177
1

Известна оценка Цыганкова за матч с Валенсией

Украинский вингер провел на поле 85 минут

16 марта 2025, 10:34 |
1177
1
Известна оценка Цыганкова за матч с Валенсией
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков

В субботу, 15 марта, состоялся матч 28-го тура Ла Лиги между «Жироной» и «Валенсией».

Встречу принимал Монтиливи в Жироне.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Команды сыграли вничью со счетом 1:1.

Украинский вингер «Жироны» Виктор Цыганков провел на поле 85 минут результативными действиями не отличился. Статистический портал SofaScore оценил его игру в 6.7 баллов из 10 возможных. WhoScored дал Виктору оценку в 6.5 баллов. Оба портала признали лучшим игроком матча защитника «Валенсии» Сесара Таррега, оценив его игру в 7.6 и8.0 баллов соответственно.

Ранее сообщалось о том, что «Жирона» сыграла вничью с «Валенсией».

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Виктор Цыганков Валенсия Жирона - Валенсия Жирона Ла Лига чемпионат Испании по футболу оценки WhoScored SofaScore
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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apepa
А с Довбиком бы выиграли. Возвращайся назад Артём в Жирону!
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