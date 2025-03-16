Известна оценка Цыганкова за матч с Валенсией
Украинский вингер провел на поле 85 минут
В субботу, 15 марта, состоялся матч 28-го тура Ла Лиги между «Жироной» и «Валенсией».
Встречу принимал Монтиливи в Жироне.
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Команды сыграли вничью со счетом 1:1.
Украинский вингер «Жироны» Виктор Цыганков провел на поле 85 минут результативными действиями не отличился. Статистический портал SofaScore оценил его игру в 6.7 баллов из 10 возможных. WhoScored дал Виктору оценку в 6.5 баллов. Оба портала признали лучшим игроком матча защитника «Валенсии» Сесара Таррега, оценив его игру в 7.6 и8.0 баллов соответственно.
Ранее сообщалось о том, что «Жирона» сыграла вничью с «Валенсией».
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