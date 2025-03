Мбаппе – второй лучший голеадор 2025 года среди игроков топ-5 лиг Европы

Нападающий «Реала» Килиан Мбаппе в последней игре отметился дублем в ворота «Вильярреала» и увеличил свое количество голов в 2025 году до 17. Француз является вторым лучшим бомбардиром среди игроков топ-5 европейских лиг во всех соревнованиях этого года.

15 марта состоялся поединок 28-го тура Ла Лиги между командами «Вильярреал и «Реал» Мадрид. Встреча завершилась победой гостей со счетом 2:1.

Больше голов в 2025 году среди игроков топ-5 лиг Европы забил только нападающий «ПСЖ» Усман Дембеле (21).

В нынешнем сезоне Мбаппе принял участие в 43 поединках, забил 30 голов и отдал 4 результативные передачи. «Сливочные» являются лидерами турнирной таблицы чемпионата (18 побед, 6 ничьих, 4 поражения).

