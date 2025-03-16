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  4. Мбаппе – второй лучший голеадор 2025 года среди игроков топ-5 лиг Европы
Испания
16 марта 2025, 12:13 |
427
1

Мбаппе – второй лучший голеадор 2025 года среди игроков топ-5 лиг Европы

Больше голов только у нападающего «ПСЖ» Дембеле

16 марта 2025, 12:13 |
427
1
Мбаппе – второй лучший голеадор 2025 года среди игроков топ-5 лиг Европы
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

Нападающий «Реала» Килиан Мбаппе в последней игре отметился дублем в ворота «Вильярреала» и увеличил свое количество голов в 2025 году до 17. Француз является вторым лучшим бомбардиром среди игроков топ-5 европейских лиг во всех соревнованиях этого года.

15 марта состоялся поединок 28-го тура Ла Лиги между командами «Вильярреал и «Реал» Мадрид. Встреча завершилась победой гостей со счетом 2:1.

Больше голов в 2025 году среди игроков топ-5 лиг Европы забил только нападающий «ПСЖ» Усман Дембеле (21).

В нынешнем сезоне Мбаппе принял участие в 43 поединках, забил 30 голов и отдал 4 результативные передачи. «Сливочные» являются лидерами турнирной таблицы чемпионата (18 побед, 6 ничьих, 4 поражения).

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Вильярреал чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид статистика Ла Лига Килиан Мбаппе Реал - Вильярреал
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
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Saar
Зате на даний час найкращий бомбардир з топ- 5 - Ретегі - 22 боли!
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