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Испания
17 марта 2025, 00:11 | Обновлено 17 марта 2025, 00:13
449
0

ВИДЕО. Что за матч! Барса забила на 90+2-й и 90+8-й, шокировав Атлетико

Каталонцы вырвали победу у матрасников, в компенсированное время забили Ямал и Торрес

17 марта 2025, 00:11 | Обновлено 17 марта 2025, 00:13
449
0
ВИДЕО. Что за матч! Барса забила на 90+2-й и 90+8-й, шокировав Атлетико
Getty Images/Global Images Ukraine

16 марта прошел матч 28-го тура Ла Лиги 2024/25 между командами Атлетико и Барселона.

Коллективы играют на стадионе Метрополитано в Мадриде. Поединок завершился со счетом 4:2 в пользу сине-гранатовых.

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Каталонцы вырвали победу в компенсированное арбитром время.

На 90+2-й минуте забил Ламин Ямал, а на 90+8-й точку поставил Ферран Торрес, оформив дубль.

❗️ ВИДЕО. Что за матч! Барса забила на 90+2-й и 90+8-й, шокировав Атлетико

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Ламин Ямал Ферран Торрес видео голов и обзор Атлетико Мадрид Барселона Атлетико - Барселона Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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