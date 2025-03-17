ВИДЕО. Что за матч! Барса забила на 90+2-й и 90+8-й, шокировав Атлетико
Каталонцы вырвали победу у матрасников, в компенсированное время забили Ямал и Торрес
16 марта прошел матч 28-го тура Ла Лиги 2024/25 между командами Атлетико и Барселона.
Коллективы играют на стадионе Метрополитано в Мадриде. Поединок завершился со счетом 4:2 в пользу сине-гранатовых.
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Каталонцы вырвали победу в компенсированное арбитром время.
На 90+2-й минуте забил Ламин Ямал, а на 90+8-й точку поставил Ферран Торрес, оформив дубль.
❗️ ВИДЕО. Что за матч! Барса забила на 90+2-й и 90+8-й, шокировав Атлетико
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