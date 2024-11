Реал впервые проиграл три матча на групповом этапе Лиги чемпионов

Мадридский «Реал» впервые за период выступлений в еврокубках проиграл три матча на групповой стадии Лиги чемпионов.

В нынешней кампании испанский клуб оказался слабее «Лилля» (0:1), «Милана» (1:3) и «Ливерпуля» (0:2). Однако сливочным удалось обыграть «Боруссию» Дортмунд (5:2) и «Штутгарт» (3:1).

Напомним, что с этого сезона изменился формат Лиги чемпионов, теперь команды играют не шесть матчей на групповой стадии, а целых восемь.

На сегодняшний день Реал занимает 24-е место в таблице, имея в активе шесть баллов. Далее сливочных в рамках Лиги чемпионов ждут поединки против «Аталанты», «РБ Зальцбург» и «Бреста».

Real Madrid have lost three games in a single group stage/league phase for the first time ever in the Champions League.



They are NOT enjoying the new format. 😤 pic.twitter.com/9AFbceYtwB