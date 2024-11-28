Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Реал впервые проиграл три матча на групповом этапе Лиги чемпионов
Лига чемпионов
28 ноября 2024, 15:17 | Обновлено 28 ноября 2024, 16:04
290
3

Реал впервые проиграл три матча на групповом этапе Лиги чемпионов

Мадридский клуб записал в пассив негативное достижение

28 ноября 2024, 15:17 | Обновлено 28 ноября 2024, 16:04
290
3
Реал впервые проиграл три матча на групповом этапе Лиги чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine

Мадридский «Реал» впервые за период выступлений в еврокубках проиграл три матча на групповой стадии Лиги чемпионов.

В нынешней кампании испанский клуб оказался слабее «Лилля» (0:1), «Милана» (1:3) и «Ливерпуля» (0:2). Однако сливочным удалось обыграть «Боруссию» Дортмунд (5:2) и «Штутгарт» (3:1).

Напомним, что с этого сезона изменился формат Лиги чемпионов, теперь команды играют не шесть матчей на групповой стадии, а целых восемь.

На сегодняшний день Реал занимает 24-е место в таблице, имея в активе шесть баллов. Далее сливочных в рамках Лиги чемпионов ждут поединки против «Аталанты», «РБ Зальцбург» и «Бреста».

По теме:
«Его просто не замечали». Эксперт раскритиковал звезду Шахтера за матч ЛЧ
Легенда Франции: «ПСЖ – скучная команда, которая не вызывает эмоций»
Маты в адрес Клоппа, наркотики на Евро-2024 и ставки. Рефери АПЛ вляпался
Реал Мадрид Ливерпуль Лига чемпионов Ливерпуль - Реал статистика
Андрій Вітренко
Андрій Вітренко Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Реал хочет подписать звезду сборной Украины. Переход может состояться зимой
Футбол | 27 ноября 2024, 19:08 19
Реал хочет подписать звезду сборной Украины. Переход может состояться зимой
Реал хочет подписать звезду сборной Украины. Переход может состояться зимой

Забарный может зимой стать игроком «королевского клуба»

Реал выбрал 5 игроков, которых продаст. Среди них 100-миллионная звезда
Футбол | 28 ноября 2024, 15:29 0
Реал выбрал 5 игроков, которых продаст. Среди них 100-миллионная звезда
Реал выбрал 5 игроков, которых продаст. Среди них 100-миллионная звезда

Ферлан Менди, Орельен Тчуамени, Фран Гарсия, Лукас Васкес и Дани Себальос не нужны сливочным

Потеряли преимущество в два мяча. Шахтер обновил неприятный антирекорд
Футбол | 28.11.2024, 11:18
Потеряли преимущество в два мяча. Шахтер обновил неприятный антирекорд
Потеряли преимущество в два мяча. Шахтер обновил неприятный антирекорд
Камбэк в большинстве. ПСВ дожал Шахтер и вырвал победу
Футбол | 27.11.2024, 23:56
Камбэк в большинстве. ПСВ дожал Шахтер и вырвал победу
Камбэк в большинстве. ПСВ дожал Шахтер и вырвал победу
Два незабитых пенальти и два гола. Ливерпуль одолел Реал в Лиге чемпионов
Футбол | 27.11.2024, 23:55
Два незабитых пенальти и два гола. Ливерпуль одолел Реал в Лиге чемпионов
Два незабитых пенальти и два гола. Ливерпуль одолел Реал в Лиге чемпионов
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Tower Bridge
При такой формуле это  по фиг.  Последние 2 тура лидеры могут спокойно играть вторыми составами и расписывать ничейки с рядом стоящими.  А отставшие  закрепятся в 24.
Ответить
+1
inflicted
Редакціє, негативне досягнення записують в пасив, а не актив
Ответить
0
Роман Роизин
Аталанта реал следуюший матчь
Есть вариант реал проиграет
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ФОТО. Жена Довбика намекнула на следующий клуб в карьере Артема
ФОТО. Жена Довбика намекнула на следующий клуб в карьере Артема
27.11.2024, 04:32 5
Футбол
Турнирная таблица ЛЧ. Какое место у Шахтера после ужасного фиаско с ПСВ?
Турнирная таблица ЛЧ. Какое место у Шахтера после ужасного фиаско с ПСВ?
28.11.2024, 06:23 32
Футбол
«В мою эпоху он был бы бомжом». Культовый боксер высказался об Усике
«В мою эпоху он был бы бомжом». Культовый боксер высказался об Усике
28.11.2024, 08:20 14
Бокс
Анчелотти пояснил, почему Реал проиграл Ливерпулю в матче Лиги чемпионов
Анчелотти пояснил, почему Реал проиграл Ливерпулю в матче Лиги чемпионов
28.11.2024, 06:31
Футбол
Шанс, принесший несчастье. Зинченко – единственный украинец в истории ПСВ
Шанс, принесший несчастье. Зинченко – единственный украинец в истории ПСВ
27.11.2024, 12:24 14
Футбол
ВИДЕО. Звезда сборной Украины отказался пожимать руку рашисту в матче ЛЧ
ВИДЕО. Звезда сборной Украины отказался пожимать руку рашисту в матче ЛЧ
27.11.2024, 22:35 24
Футбол
Суперкамбэк Фейеноорда. Ман Сити умудрился растерять преимущество в 3 мяча
Суперкамбэк Фейеноорда. Ман Сити умудрился растерять преимущество в 3 мяча
26.11.2024, 23:59 27
Футбол
УСИК: «Он был самым тяжелым соперником в моей карьере. Первый во всем»
УСИК: «Он был самым тяжелым соперником в моей карьере. Первый во всем»
27.11.2024, 08:24 4
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем