Нереализованный талант. Экс-игрок ПСЖ продлил контракт с Аль-Ахли

Бывший игрок сборной Германии и ПСЖ, Юлиан Дракслер, продолжит выступать за «Аль-Ахли» из чемпионата Катара.

Футболист заключил новое соглашение с катарским клубом до лета 2028 года. Остальные детали договора стороны не разглашают.

Юлиан присоединился к «Аль-Ахли» в летнее трансферное окно в 2023 году. За это время полузащитнику удалось отыграть 26 матчей, в которых забил 13 мячей и отдал 11 результативных передач.

Ранее Дракслер выступал за такие команды, как: «Шальке», «Бенфика», «Вольфсбург», ПСЖ. Кроме того, футболист имеет в активе 58 поединков в составе сборной Германии, вместе с которой становился чемпионом мира-2014.