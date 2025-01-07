Нереализованный талант. Экс-игрок ПСЖ продлил контракт с Аль-Ахли
Юлиан Дракслер заключил новое соглашение до 2028 года
Бывший игрок сборной Германии и ПСЖ, Юлиан Дракслер, продолжит выступать за «Аль-Ахли» из чемпионата Катара.
Футболист заключил новое соглашение с катарским клубом до лета 2028 года. Остальные детали договора стороны не разглашают.
Юлиан присоединился к «Аль-Ахли» в летнее трансферное окно в 2023 году. За это время полузащитнику удалось отыграть 26 матчей, в которых забил 13 мячей и отдал 11 результативных передач.
Ранее Дракслер выступал за такие команды, как: «Шальке», «Бенфика», «Вольфсбург», ПСЖ. Кроме того, футболист имеет в активе 58 поединков в составе сборной Германии, вместе с которой становился чемпионом мира-2014.
مددت إدارة النادي #الأهلي اليوم الثلاثاء عقد محترف الفريق الأول لكرة القدم يوليان دراكسلر لثلاثة مواسم أخرى تنتهي في العام 2028.— النادي الأهلي الرياضي (@ahliqat) January 7, 2025
وذلك في إطار الاستقرار الفني للفريق بالمحافظة على محترفيه وعناصره المميزة.
ووقع النجم الألماني دراكسلر على عقد استمراره مع الأهلي بعد أن قدم مستويات… pic.twitter.com/RIj5V4rmhF
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