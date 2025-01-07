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Саудовская Аравия
07 января 2025, 23:14 | Обновлено 07 января 2025, 23:23
459
0

Нереализованный талант. Экс-игрок ПСЖ продлил контракт с Аль-Ахли

Юлиан Дракслер заключил новое соглашение до 2028 года

07 января 2025, 23:14 | Обновлено 07 января 2025, 23:23
459
0
Нереализованный талант. Экс-игрок ПСЖ продлил контракт с Аль-Ахли
IMAGO. Юлиан Дракслер

Бывший игрок сборной Германии и ПСЖ, Юлиан Дракслер, продолжит выступать за «Аль-Ахли» из чемпионата Катара.

Футболист заключил новое соглашение с катарским клубом до лета 2028 года. Остальные детали договора стороны не разглашают.

Юлиан присоединился к «Аль-Ахли» в летнее трансферное окно в 2023 году. За это время полузащитнику удалось отыграть 26 матчей, в которых забил 13 мячей и отдал 11 результативных передач.

Ранее Дракслер выступал за такие команды, как: «Шальке», «Бенфика», «Вольфсбург», ПСЖ. Кроме того, футболист имеет в активе 58 поединков в составе сборной Германии, вместе с которой становился чемпионом мира-2014.

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Юлиан Дракслер Аль-Ахли Доха чемпионат Катара по футболу продление контракта
Андрій Вітренко
Андрій Вітренко Sport.ua
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