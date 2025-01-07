ВИДЕО. Удар от перекладины. Исак вывел Ньюкасл вперед в игре с Арсеналом
В Лондоне проходит первый полуфинальный матч Кубка английской лиги
Вечером 7 января в 22:00 проходит первый полуфинальный матч Кубка английской лиги.
Лондонский Арсенал встречается с Ньюкаслом на стадионе Эмирейтс.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Украинский защитник Александр Зинченко заявлен в резервном составе канониров.
В другом полуфинале 8 января встретятся Тоттенхэм и Ливерпуль.
❗️ Все голы матча – в Telegram-канале 100 минут АПЛ
На 37-й минуте Александер Исак вывел гостей вперед точным ударом от перекладины.
ГОЛ! 0:1. Александер Исак, 37 мин
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