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Англия
07 января 2025, 22:43 | Обновлено 07 января 2025, 22:48
273
0

ВИДЕО. Удар от перекладины. Исак вывел Ньюкасл вперед в игре с Арсеналом

В Лондоне проходит первый полуфинальный матч Кубка английской лиги

07 января 2025, 22:43 | Обновлено 07 января 2025, 22:48
273
0
ВИДЕО. Удар от перекладины. Исак вывел Ньюкасл вперед в игре с Арсеналом
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 7 января в 22:00 проходит первый полуфинальный матч Кубка английской лиги.

Лондонский Арсенал встречается с Ньюкаслом на стадионе Эмирейтс.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Украинский защитник Александр Зинченко заявлен в резервном составе канониров.

В другом полуфинале 8 января встретятся Тоттенхэм и Ливерпуль.

❗️ Все голы матча – в Telegram-канале 100 минут АПЛ

На 37-й минуте Александер Исак вывел гостей вперед точным ударом от перекладины.

ГОЛ! 0:1. Александер Исак, 37 мин

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Ньюкасл Арсенал Лондон Кубок английской лиги по футболу видео голов и обзор Арсенал - Ньюкасл Александер Исак
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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