Карло АНЧЕЛОТТИ: «Я не думаю, что здесь кто-то может давать мне советы»

27 ноября состоится матч 5 тура Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Реалом». Главный тренер «Королевского клуба» Карло Анчелотти на пресс-конференции перед матчем высказался о заменах, которые он производит в играх:

«Никто не может советовать мне что-то относительно замен. Я провел 1300 игр, увидев 1300 составов и произвел более 4000 замен. Я не думаю, что здесь кто-то может мне давать советы».

В турнирной таблице Лиги чемпионов «Реал» занимает 20-ю позицию с 6 очками. «Ливерпуль», имея в своем активе 12 очков, занимает первое место.

Ранее «Реал» обнародовал заявку на матч против «Ливерпуля».

🗣 Ancelotti: "No one can give me advices about substitutions. I managed 1300 games, 1300 line ups and more than 4000 substitutions. I don’t think anyone here can give me advice." pic.twitter.com/tBeRBwhKlf