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27 декабря 2024, 23:50 | Обновлено 27 декабря 2024, 23:51
104
0

Невероятный. Реакция фанов на награду Винисиуса на Globe Soccer Awards

Винисиус Жуниор признан лучшим игроком 2024 года по версии Globe Soccer Awards

27 декабря 2024, 23:50 | Обновлено 27 декабря 2024, 23:51
104
0
Невероятный. Реакция фанов на награду Винисиуса на Globe Soccer Awards
Getty Images/Global Images Ukraine

27 декабря в Дубае состоялась церемония вручения наград Globe Soccer Awards, на которой Винисиус Жуниор был признан лучшим игроком года. Бразильский форвард «Реала» стал важным игроком в победах своей команды в чемпионате Испании и Лиге чемпионов.

Среди номинантов на эту награду были Лионель Месси, Криштиану Роналду, Джуд Беллингем, Эрлинг Холанд и другие звезды мирового футбола. Хотя Винисиус не получил Золотой мяч, он стал лучшим игроком года по версии ФИФА.

Комментарии фанатов разделились, одни недоумевают, почему Винисиус не получил Золотой мяч, другие считают его победу компенсацией за поражение Родри:

Jude-Law Obi: «Золотой мяч Родри действительно нужно расследовать. Или хотя бы изменить формат голосования. Винисиус явно был обижен на этот счет».

O L A: «Заслуженно! Родри, мошенник, получил свою карму, а Винисиус продолжает сиять! Так классно видеть, как этот звездный парень продолжает расти и добиваться все большего!!!».

ARSENAL FOREVER: «Почему он не выиграл Золотой мяч?».

Andy Steele: «Почему он не выиграл Золотой мяч, а теперь выигрывает это? Он невероятный игрок. Так же как и Родри, но Винисиус не получил этот Золотой мяч. Это чтобы компенсировать это?».

Andrew Ayme: «Как приятно, что он пришел на эту церемонию награждения».

Here we Go Again: «Интересно, как сейчас себя чувствует Родри?».

Trinity United: «Ты счастлив сейчас, что Санта исполнил твое желание?».

Bad guy: «Золотой мяч важнее всех наград, которые он одержал».

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Легенда. Реакция фанов на две награды Роналду на премии Globe Soccer Awards
Винисиус Жуниор Лионель Месси Криштиану Роналду Джуд Беллингем Эрлинг Холанд Globe Soccer Awards Реал Мадрид чемпионат Испании по футболу Родри реакция болельщиков
Люба Рябинина
Люба Рябинина Sport.ua
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