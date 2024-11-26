Лига чемпионов26 ноября 2024, 23:14 |
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Бавария – ПСЖ. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите видеообзор матча 5-го тура Лиги чемпионов 2024/25
26 ноября 2024, 23:14 |
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26 ноября проходит матч 5-го тура Лиги чемпионов 2024/25 между командами Бавария и ПСЖ.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Коллективы играют на стадионе Альянц Арена в Мюнхене. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.
❗️Видео голов и лучшие моменты матча доступны в Telegram!
Лига чемпионов 2024/25. 5-й тур, 26 ноября
Бавария (Германия) – ПСЖ (Франция) – 1:0 (матч продолжается)
Гол: Ким мин Джэ, 38
(новость обновляется)
ГОЛ! 1:0 Ким Мин Джэ, 1:0
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