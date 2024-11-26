Бавария – ПСЖ. Видео голов и обзор матча (обновляется)

26 ноября проходит матч 5-го тура Лиги чемпионов 2024/25 между командами Бавария и ПСЖ.

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Коллективы играют на стадионе Альянц Арена в Мюнхене. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

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Лига чемпионов 2024/25. 5-й тур, 26 ноября

Бавария (Германия) – ПСЖ (Франция) – 1:0 (матч продолжается)

Гол: Ким мин Джэ, 38

(новость обновляется)

ГОЛ! 1:0 Ким Мин Джэ, 1:0