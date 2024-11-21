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Англия
21 ноября 2024, 04:50 |
35
0

Топ-6 команд АПЛ по наибольшему количеству набранных очков с сезона 2016/17

Месси среди тренеров: Гвардиола вывел свой клуб на первое место

21 ноября 2024, 04:50 |
35
0
Топ-6 команд АПЛ по наибольшему количеству набранных очков с сезона 2016/17
Getty Images/Global Images Ukraine

Английская Премьер-Лига считается наиболее конкурентоспособной лигой в мире.

За все время существования лиги отмечалась доминация различных клубов, но самыми успешными в этом веке были клубы из Манчестера и Лондона. Отдельно следует отметить Ливерпуль, который в последнее время демонстрирует отличные результаты и является единственным клубом из своего города, который в последние годы оказывался на вершине таблицы.

За последние 8 лет (с сезона 2016/17) больше всего очков в АПЛ добыл, как и ожидалось, Манчестер Сити Пепа Гвардиолы. Если говорить в целом о клубах, которые расположились с 1-е по 6-е место, то список выглядит следующим образом:

  • 1. 739 – Манчестер Сити
  • 2. 685 – Ливерпуль
  • 3. 586 – Арсенал
  • 4–5. 568 – Тоттенхэм, Челси
  • 6. 564 – Манчестер Юнайтед

Дмитрий БАНАР

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Манчестер Сити Жузеп Гвардиола Ливерпуль Арсенал Лондон Тоттенхэм Челси Манчестер Юнайтед Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу рейтинг
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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