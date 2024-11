Топ-6 команд АПЛ по наибольшему количеству набранных очков с сезона 2016/17

Английская Премьер-Лига считается наиболее конкурентоспособной лигой в мире.

За все время существования лиги отмечалась доминация различных клубов, но самыми успешными в этом веке были клубы из Манчестера и Лондона. Отдельно следует отметить Ливерпуль, который в последнее время демонстрирует отличные результаты и является единственным клубом из своего города, который в последние годы оказывался на вершине таблицы.



За последние 8 лет (с сезона 2016/17) больше всего очков в АПЛ добыл, как и ожидалось, Манчестер Сити Пепа Гвардиолы. Если говорить в целом о клубах, которые расположились с 1-е по 6-е место, то список выглядит следующим образом:

Дмитрий БАНАР

6 - The top six teams for points won in the Premier League since 2016-17:



739 - Manchester City

685 - Liverpool

586 - Arsenal

568 - Spurs, Chelsea

564 - Manchester United



