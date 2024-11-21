Топ-6 команд АПЛ по наибольшему количеству набранных очков с сезона 2016/17
Месси среди тренеров: Гвардиола вывел свой клуб на первое место
Английская Премьер-Лига считается наиболее конкурентоспособной лигой в мире.
За все время существования лиги отмечалась доминация различных клубов, но самыми успешными в этом веке были клубы из Манчестера и Лондона. Отдельно следует отметить Ливерпуль, который в последнее время демонстрирует отличные результаты и является единственным клубом из своего города, который в последние годы оказывался на вершине таблицы.
За последние 8 лет (с сезона 2016/17) больше всего очков в АПЛ добыл, как и ожидалось, Манчестер Сити Пепа Гвардиолы. Если говорить в целом о клубах, которые расположились с 1-е по 6-е место, то список выглядит следующим образом:
- 1. 739 – Манчестер Сити
- 2. 685 – Ливерпуль
- 3. 586 – Арсенал
- 4–5. 568 – Тоттенхэм, Челси
- 6. 564 – Манчестер Юнайтед
Дмитрий БАНАР
6 - The top six teams for points won in the Premier League since 2016-17:— OptaJoe (@OptaJoe) November 20, 2024
739 - Manchester City
685 - Liverpool
586 - Arsenal
568 - Spurs, Chelsea
564 - Manchester United
Pep. pic.twitter.com/NIg4efHLK4
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