Четвертая ракетка вывела свою сборную в 1/2 финала Кубка Билли Джин Кинг

16 ноября стартовали матчи 1/4 финала Кубка Билли Джин Кинг 2024 в испанском городе Малага.

Сборная Италии переиграла команду Японии со счетом 2:1. Коллективы выиграли по одному одиночному поединку, поэтому все решилось в паре, где сильнее оказались итальянки.

Четвертая ракетка мира Жасмин Паолини принесла своей сборной два очка. Вначале она сравняла счет победой над Моюкой Утидзимой, а затем в паре вместе с Сарой Эррани одолела тандем Сюко Аояма / Эри Ходзуми.

В полуфинале Италия сыграет против победительниц противостояния Польша – Чехия.

Кубок Билли Джин Кинг 2024. Финальный этап

1/4 финала. 16 ноября, Малага

Япония – Италия – 1:2

Our first semi-finalists, Italy 🇮🇹



Last year’s finalists return to the final four after victory over Japan in the deciding doubles! 👏#BJKCup | @federtennis pic.twitter.com/0bWNbHPtmB