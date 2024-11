«Нам нужен только он». Спортивный директор Барселоны о голкипере

Директор «Барселоны» Деку прокомментировал поиски нового голкипера из-за травмы Марка-Андре тер Штегена.

«Мы не собираемся подписывать никого, чтобы заменить тер Штегена. Нашей приоритетной задачей является сохранить нашего голкипера на долгое время. Нам нужен только он.

В ближайшее время тер Штегену будет предложен новый трехлетний контракт.

Говорили, что мы хотим подписать Диогу Косту, но я думаю, что перспектива быть запасным вратарем «Барселоны» вряд ли его устроит. Мы не работаем над его подписанием», – прокомментировал Деку.

Ранее сообщалось, что Марк-Андре тер Штеген начал восстановление после травмы.

