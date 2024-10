Тер Штеген начал процесс восстановления после травмы

32-летний немецкий голкипер «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген рассказал, как у него происходит процесс восстановления после травмы.

«Я в порядке. Начал процесс восстановления с улыбкой. Знаю, что впереди долгий путь, но когда тебя поддерживают родные и близкие, становится легче. Сейчас со мной моя семья, и я наслаждаюсь этим», - цитирует каталонского вратаря футбольный инсайдер Фабрицио Романо.

Тер Штеген получил травму в матче 6-го тура Ла Лиги, где «Барселона» играла против «Вильярреала» (5:1). У вратаря каталонцев диагностировали разрыв сухожилия правого колена.

🔵🔴 Ter Stegen: “I'm fine and I started the recovery process with a smile”.



“I know the road is long, but with good people it becomes easier. I'm enjoying it now with the family”. pic.twitter.com/7g5vg7btQy