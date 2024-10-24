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Испания
24 октября 2024, 18:54 | Обновлено 24 октября 2024, 19:16
140
0

Тер Штеген начал процесс восстановления после травмы

Голкипер Барселоны рассказал о своем состоянии

24 октября 2024, 18:54 | Обновлено 24 октября 2024, 19:16
140
0
Тер Штеген начал процесс восстановления после травмы
Transfermarkt. Марк-Андре тер Штеген

32-летний немецкий голкипер «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген рассказал, как у него происходит процесс восстановления после травмы.

«Я в порядке. Начал процесс восстановления с улыбкой. Знаю, что впереди долгий путь, но когда тебя поддерживают родные и близкие, становится легче. Сейчас со мной моя семья, и я наслаждаюсь этим», - цитирует каталонского вратаря футбольный инсайдер Фабрицио Романо.

Тер Штеген получил травму в матче 6-го тура Ла Лиги, где «Барселона» играла против «Вильярреала» (5:1). У вратаря каталонцев диагностировали разрыв сухожилия правого колена.

Напомним, что игрок РБ «Лейпциг» Хави Симонс получил травму в матче 3-го тура Лиги чемпионов против «Ливерпуля» (0:1).

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Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
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