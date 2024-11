Форвард Барселоны травмировался на тренировке. Сколько он пропустит?

22-летний испанский форвард «Барселоны» Ансу Фати получил травму во время утренней тренировки.

Как стало известно, Фати пропустит минимум четыре недели. У него диагностировано повреждение задней мышцы бедра.

К сожалению, этот сезон для Ансу Фати начался с очередных проблем со здоровьем. В конце июля он травмировал колено и восстанавливался до середины сентября, из-за чего пропустил старт сезона.

В новом сезоне Фати успел провести за каталонский клуб 4 матча в Ла Лиге и 3 игры в Лиге чемпионов, но во всех этих матчах выходил только на замену.

Ранее сообщалось, что «Барселона» стремится продлить контракт со своим полузащитником.

