Форвард Барселоны травмировался на тренировке. Сколько он пропустит?
Ансу Фати переживает не лучшие времена в своей карьере
22-летний испанский форвард «Барселоны» Ансу Фати получил травму во время утренней тренировки.
Как стало известно, Фати пропустит минимум четыре недели. У него диагностировано повреждение задней мышцы бедра.
К сожалению, этот сезон для Ансу Фати начался с очередных проблем со здоровьем. В конце июля он травмировал колено и восстанавливался до середины сентября, из-за чего пропустил старт сезона.
В новом сезоне Фати успел провести за каталонский клуб 4 матча в Ла Лиге и 3 игры в Лиге чемпионов, но во всех этих матчах выходил только на замену.
Ранее сообщалось, что «Барселона» стремится продлить контракт со своим полузащитником.
🚨 𝗢𝗙𝗙𝗜𝗖𝗜𝗔𝗟: Ansu Fati is expected to be out of action for around 4 weeks after suffering a hamstring injury in training this morning. 🤕 pic.twitter.com/sW1NQDJxpJ— Football Tweet ⚽ (@Football__Tweet) November 13, 2024
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