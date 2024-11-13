Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Форвард Барселоны травмировался на тренировке. Сколько он пропустит?
Испания
13 ноября 2024, 16:36 | Обновлено 13 ноября 2024, 16:38
343
2

Форвард Барселоны травмировался на тренировке. Сколько он пропустит?

Ансу Фати переживает не лучшие времена в своей карьере

13 ноября 2024, 16:36 | Обновлено 13 ноября 2024, 16:38
343
2
Форвард Барселоны травмировался на тренировке. Сколько он пропустит?
Getty Images/Global Images Ukraine

22-летний испанский форвард «Барселоны» Ансу Фати получил травму во время утренней тренировки.

Как стало известно, Фати пропустит минимум четыре недели. У него диагностировано повреждение задней мышцы бедра.

К сожалению, этот сезон для Ансу Фати начался с очередных проблем со здоровьем. В конце июля он травмировал колено и восстанавливался до середины сентября, из-за чего пропустил старт сезона.

В новом сезоне Фати успел провести за каталонский клуб 4 матча в Ла Лиге и 3 игры в Лиге чемпионов, но во всех этих матчах выходил только на замену.

Ранее сообщалось, что «Барселона» стремится продлить контракт со своим полузащитником.

По теме:
«Нас уничтожат». Анчелотти собирается изменить важную деталь в команде
В Барселоне ответили, будут ли продлевать контракт с полузащитником
Где Лунин? Реал возобновил тренировки – на поле вышли шесть игроков
Ансу Фати Барселона чемпионат Испании по футболу Ла Лига травма травма бедра
Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Петух на голове. Джейк Пол провел тренировку в неожиданном образе
Бокс | 13 ноября 2024, 13:11 4
Петух на голове. Джейк Пол провел тренировку в неожиданном образе
Петух на голове. Джейк Пол провел тренировку в неожиданном образе

Американский блогер готовится к поединку с Майком Тайсоном

Рома нашла нового наставника. Довбика может тренировать известный бомбардир
Футбол | 12 ноября 2024, 16:45 1
Рома нашла нового наставника. Довбика может тренировать известный бомбардир
Рома нашла нового наставника. Довбика может тренировать известный бомбардир

Но есть проблема – Монтелла успешно работает со сборной Турции

Майк Тайсон хочет провести бой против Усика или Фьюри. Но есть условие
Бокс | 12.11.2024, 21:29
Майк Тайсон хочет провести бой против Усика или Фьюри. Но есть условие
Майк Тайсон хочет провести бой против Усика или Фьюри. Но есть условие
Где смотреть онлайн бой Джейк Пол – Майк Тайсон
Бокс | 12.11.2024, 21:45
Где смотреть онлайн бой Джейк Пол – Майк Тайсон
Где смотреть онлайн бой Джейк Пол – Майк Тайсон
«Это больно». Коноплянка высказался о Ливерпуле и Коломойском
Футбол | 13.11.2024, 16:18
«Это больно». Коноплянка высказался о Ливерпуле и Коломойском
«Это больно». Коноплянка высказался о Ливерпуле и Коломойском
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ortomir
йому здоровя уграли в юному віці, давали величезні навантаження і мало часу на відновлення. Дай Бог здоровя хлопцю, але можливо таке буде повторюватись часто. 
Ответить
0
Перець
скоро попросять на вихід
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Тайсон ФЬЮРИ: «Знаете, с кем я бы боксировал, если бы был на месте Дюбуа?»
Тайсон ФЬЮРИ: «Знаете, с кем я бы боксировал, если бы был на месте Дюбуа?»
11.11.2024, 17:48
Бокс
Английский сантехник. Как Джеррард стал посмешищем в Саудовской Аравии
Английский сантехник. Как Джеррард стал посмешищем в Саудовской Аравии
11.11.2024, 16:00 13
Футбол
ВИДЕО. «Это не мой трофей». Довбик получил награду топ-бомбардиру Ла Лиги
ВИДЕО. «Это не мой трофей». Довбик получил награду топ-бомбардиру Ла Лиги
11.11.2024, 16:21 8
Футбол
«В чем проблема?» Ребров – о конфликте двух звезд сборной Украины
«В чем проблема?» Ребров – о конфликте двух звезд сборной Украины
11.11.2024, 19:14 1
Футбол
Украинский спорт нуждается в эффективном сотрудничестве
Украинский спорт нуждается в эффективном сотрудничестве
12.11.2024, 16:40
Мир азарта
Анчелотти отреагировал на семь пропущенных голов Лунина от Барсы и Милана
Анчелотти отреагировал на семь пропущенных голов Лунина от Барсы и Милана
12.11.2024, 01:10 1
Футбол
Обнародован рейтинг худших форвардов в истории АПЛ. В списке есть украинец
Обнародован рейтинг худших форвардов в истории АПЛ. В списке есть украинец
12.11.2024, 11:06 7
Футбол
ДЖОШУА: «Я молюсь за Майка Тайсона. Знаете, почему он проиграет Полу?»
ДЖОШУА: «Я молюсь за Майка Тайсона. Знаете, почему он проиграет Полу?»
12.11.2024, 07:50
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем