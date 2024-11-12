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12 ноября 2024, 18:52 | Обновлено 12 ноября 2024, 19:07
1301
3

Ему 57. Самый старый профессиональный футболист мира готовится к сезону

Казуйоші Міура підписав контракт з японським клубом «Атлетіко Сузука»

12 ноября 2024, 18:52 | Обновлено 12 ноября 2024, 19:07
1301
3
Ему 57. Самый старый профессиональный футболист мира готовится к сезону
Transfermarkt. Казуйоши Миура

57-летний японский футболист Казуйоши Миура объявил о подписании контракта с клубом «Атлетико Сузука», который выступает в четвертом по уровню дивизионе Японии.

Трудно в это поверить, но форвард начал свою карьеру еще в 1982 году. Первым его клубом был бразильский «Сантос». Далее он пополнил состав «Палмейраса», где провел три сезона.

Далее в карьере Миуры был спад. Он искал себя в клубах низших дивизионов Бразилии, а в 1989 году стал игроком «Коритибы». Затем нападающий вернулся на один год в «Сантос», а уже в 1991 году переехал в Японию, где заиграл за «Верди Кавасаки».

В середине 90-х Казу выступал за итальянскую «Дженову» и хорватское «Динамо». Затем играл за японские клубы «Киото Санга», «Виссел Кобе» и «Йокогаму». Он также выступал в австралийском чемпионате за «Сидней».

Последним клубом Миуры был португальский «Оливейренсе». Именно из этой команды форвард перешел в «Атлетико Сузука».

За сборную Японии Миура сыграл 89 матчей и забил 55 мячей.

Следующий сезон для игрока будет 40-м.

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Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
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Комментарии 3
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Jaime_Lannister
А граючий президент когось там з нашої Другої ліги не рахується? Той, що в 58 недавно гол забив?
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+2
OKs100
Думаю, Роналду побьет даже этот рекорд. Всего каких-то 20 сезонов отыграть ещё, закончит после Ямина Ямала.
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+1
Juzik
Машина
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0
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