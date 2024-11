Ему 57. Самый старый профессиональный футболист мира готовится к сезону

57-летний японский футболист Казуйоши Миура объявил о подписании контракта с клубом «Атлетико Сузука», который выступает в четвертом по уровню дивизионе Японии.

Трудно в это поверить, но форвард начал свою карьеру еще в 1982 году. Первым его клубом был бразильский «Сантос». Далее он пополнил состав «Палмейраса», где провел три сезона.

Далее в карьере Миуры был спад. Он искал себя в клубах низших дивизионов Бразилии, а в 1989 году стал игроком «Коритибы». Затем нападающий вернулся на один год в «Сантос», а уже в 1991 году переехал в Японию, где заиграл за «Верди Кавасаки».

В середине 90-х Казу выступал за итальянскую «Дженову» и хорватское «Динамо». Затем играл за японские клубы «Киото Санга», «Виссел Кобе» и «Йокогаму». Он также выступал в австралийском чемпионате за «Сидней».

Последним клубом Миуры был португальский «Оливейренсе». Именно из этой команды форвард перешел в «Атлетико Сузука».

За сборную Японии Миура сыграл 89 матчей и забил 55 мячей.

Следующий сезон для игрока будет 40-м.

🚨 𝗢𝗙𝗙𝗜𝗖𝗜𝗔𝗟: Kazuyoshi Miura has announced his intention to return to play for Suzuka next season! 🇯🇵



He is now 57-years old and this will be his 40th season as a professional footballer. 🤯 pic.twitter.com/rppwfzgsSX