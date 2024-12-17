Из-за проблем. Нападающий Челси может вернуться на родину

Португальский нападающий лондонского «Челси» Жоау Феликс может вернуться в «Бенфику», сообщает Fichajes.

25-летний португалец не смог адаптироваться под стиль игры Энцо Марески, в клубе считают, что продажа игрока и реинвестиция полученных с трансфера денег в нового футболиста является более перспективным вариантом.

За ситуацией следит «Бенфика», в которой несколько лет назад Жоау показывал свой лучший футбол.

Ранее сообщалось, что Мудрик отстранен от тренировок с «Челси».