Англия17 декабря 2024, 22:45 |
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Из-за проблем. Нападающий Челси может вернуться на родину
Жоау Феликс может вернуться в «Бенфику»
17 декабря 2024, 22:45 |
941
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Португальский нападающий лондонского «Челси» Жоау Феликс может вернуться в «Бенфику», сообщает Fichajes.
25-летний португалец не смог адаптироваться под стиль игры Энцо Марески, в клубе считают, что продажа игрока и реинвестиция полученных с трансфера денег в нового футболиста является более перспективным вариантом.
За ситуацией следит «Бенфика», в которой несколько лет назад Жоау показывал свой лучший футбол.
Ранее сообщалось, что Мудрик отстранен от тренировок с «Челси».
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