Интер Майами проиграл решающий матч МЛС. И запустил фейерверки

В матче 1/8 финала американской лиги МЛС «Интер Майами» сенсационно проиграл «Атланте» со счетом 3:2 и вылетел с турнира. Команда, в которой играет Лионель Месси, была одним из главных фаворитов этого сезона и в регулярном чемпионате заняла первое место Восточной конференции.

После финального свистка на стадионе «Интер Майами» были запущены фейерверки, которые вызвали недоумение у местных болельщиков. Сообщается, что персонал клуба заранее установил время начала салюта, так как был уверен в победе собственной команды. После завершения поединка работники клуба забыли о фейерверках и те несколько минут освещали небо.

«Атланта» вышла в четвертьфинал, где сыграет с «Орландо» – матч состоится 24 ноября. Интересно, что «Атланта» заняла лишь 9 место в регулярном сезоне и ее победа в матче с «Интер Майами» стала настоящей сенсацией.