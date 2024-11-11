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  4. Интер Майами проиграл решающий матч МЛС. И запустил фейерверки
Major League Soccer
11 ноября 2024, 16:06 |
477
0

Интер Майами проиграл решающий матч МЛС. И запустил фейерверки

Странное событие случилось на стадионе команды после окончания матча

11 ноября 2024, 16:06 |
477
0
Интер Майами проиграл решающий матч МЛС. И запустил фейерверки
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

В матче 1/8 финала американской лиги МЛС «Интер Майами» сенсационно проиграл «Атланте» со счетом 3:2 и вылетел с турнира. Команда, в которой играет Лионель Месси, была одним из главных фаворитов этого сезона и в регулярном чемпионате заняла первое место Восточной конференции.

После финального свистка на стадионе «Интер Майами» были запущены фейерверки, которые вызвали недоумение у местных болельщиков. Сообщается, что персонал клуба заранее установил время начала салюта, так как был уверен в победе собственной команды. После завершения поединка работники клуба забыли о фейерверках и те несколько минут освещали небо.

«Атланта» вышла в четвертьфинал, где сыграет с «Орландо» – матч состоится 24 ноября. Интересно, что «Атланта» заняла лишь 9 место в регулярном сезоне и ее победа в матче с «Интер Майами» стала настоящей сенсацией.

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Major League Soccer (MLS) Лионель Месси Интер Майами Орландо Сити Атланта Юнайтед
Микола Титюк Источник
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