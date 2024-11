Интер Майами проиграл решающий матч МЛС. И запустил фейерверки

В матче 1/8 финала американской лиги МЛС «Интер Майами» сенсационно проиграл «Атланте» со счетом 3:2 и вылетел с турнира. Команда, в которой играет Лионель Месси, была одним из главных фаворитов этого сезона и в регулярном чемпионате заняла первое место Восточной конференции.

После финального свистка на стадионе «Интер Майами» были запущены фейерверки, которые вызвали недоумение у местных болельщиков. Сообщается, что персонал клуба заранее установил время начала салюта, так как был уверен в победе собственной команды. После завершения поединка работники клуба забыли о фейерверках и те несколько минут освещали небо.

«Атланта» вышла в четвертьфинал, где сыграет с «Орландо» – матч состоится 24 ноября. Интересно, что «Атланта» заняла лишь 9 место в регулярном сезоне и ее победа в матче с «Интер Майами» стала настоящей сенсацией.

What The…



For some reason Chase Stadium let off fireworks after the game went final.



Guess the pyrotechnic wanted to make sure the job was done one way or another…



Lamentable and embarrassing. #InterMiamiCF #Messi𓃵 pic.twitter.com/SM8xxxv1H0