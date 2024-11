Рубен АМОРИМ: «Ван Нистелрой – легенда Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» прокомментировал ситуацию с пока что исполняющим обязанности тренера Рудом ван Нистелроем.

«Руд ван Нистелрой - легенда «Манчестер Юнайтед». За этот короткий период он очень хорошо выполнил свою работу.

Останется ли он в клубе? Мне нужно поговорить с ним в течение ближайших часов, и я все объясню. Поэтому, немного подождите», - цитирует главного тренера футбольный инсайдер Фабрицио Романо.

Напомним, ранее Аморим сообщил, что не собирается покупать у «Манчестер Юнайтед» игроков из «Спортинга».

🚨 Ruben Amorim: "Ruud van Nistelrooy is a legend of Man United. He did great job".



"Will he stay? I’ve to talk with him in the next hours and then I will explain everything. Let’s wait", told @lauriewhitwell. pic.twitter.com/oNuEdhRDeT