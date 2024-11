Рубен АМОРИМ: «Я не подпишу ни одного игрока Спортинга в МЮ в январе»

Новый главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим рассказал, будет ли покупать игроков своего предыдущего клуба:

«Я не подпишу ни одного игрока Спортинга в МЮ в январе. А что произойдет летом, я не знаю.

На данный момент «Красных дьяволов» возглавляет Руд ван Нистелрой. Рубен Аморим возглавит «Манчестер Юнайтед» в ближайшее время.

На данный момент «Манчестер Юнайтед» занимает 13-ю позицию в АПЛ, имея в своем активе 12 очков.

Ранее «Спортинг» под руководством Аморима победил ожесточенного соперника Красных дьяволов «Манчестер Сити».

