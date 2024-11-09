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  4. Рубен АМОРИМ: «Я не подпишу ни одного игрока Спортинга в МЮ в январе»
Англия
09 ноября 2024, 20:28 |
301
0

Рубен АМОРИМ: «Я не подпишу ни одного игрока Спортинга в МЮ в январе»

Новый наставник «Манчестер Юнайтед» рассказал о трансферных планах

09 ноября 2024, 20:28 |
301
0
Рубен АМОРИМ: «Я не подпишу ни одного игрока Спортинга в МЮ в январе»
Getty Images/Global Images Ukraine. Рубен Аморим

Новый главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим рассказал, будет ли покупать игроков своего предыдущего клуба:

«Я не подпишу ни одного игрока Спортинга в МЮ в январе. А что произойдет летом, я не знаю.

На данный момент «Красных дьяволов» возглавляет Руд ван Нистелрой. Рубен Аморим возглавит «Манчестер Юнайтед» в ближайшее время.

На данный момент «Манчестер Юнайтед» занимает 13-ю позицию в АПЛ, имея в своем активе 12 очков.

Ранее «Спортинг» под руководством Аморима победил ожесточенного соперника Красных дьяволов «Манчестер Сити».

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Іван Распутін Источник: Фабрицио Романо
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