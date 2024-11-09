Рубен АМОРИМ: «Я не подпишу ни одного игрока Спортинга в МЮ в январе»
Новый наставник «Манчестер Юнайтед» рассказал о трансферных планах
Новый главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим рассказал, будет ли покупать игроков своего предыдущего клуба:
«Я не подпишу ни одного игрока Спортинга в МЮ в январе. А что произойдет летом, я не знаю.
На данный момент «Красных дьяволов» возглавляет Руд ван Нистелрой. Рубен Аморим возглавит «Манчестер Юнайтед» в ближайшее время.
На данный момент «Манчестер Юнайтед» занимает 13-ю позицию в АПЛ, имея в своем активе 12 очков.
Ранее «Спортинг» под руководством Аморима победил ожесточенного соперника Красных дьяволов «Манчестер Сити».
🚨 Rúben Amorim: “I will NOT sign any Sporting player at Man United in January… then, what happens in the summer I don’t know”.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 9, 2024
“Sporting players are good players. We will see what happens…”. pic.twitter.com/XASZlQkPkv
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