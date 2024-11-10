Челси – Арсенал. Видео голов и обзор матча (обновляется)

10 ноября проходит матч 11-го тура АПЛ между «Челси» и «Арсеналом».

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Игра проходит на «Стемфорд Бридж» в Лондоне. Время начала – 18:30 по киевскому времени.

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Английская Премьер-лига. 11-й тур. 10 ноября

Челси – Арсенал – 0:0 (игра продолжается)

Гол: Мартинелли, 60