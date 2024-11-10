Англия10 ноября 2024, 18:45 | Обновлено 10 ноября 2024, 19:55
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Челси – Арсенал. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите видеообзор матча 11-го тура АПЛ
10 ноября 2024, 18:45 | Обновлено 10 ноября 2024, 19:55
538
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10 ноября проходит матч 11-го тура АПЛ между «Челси» и «Арсеналом».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua
Игра проходит на «Стемфорд Бридж» в Лондоне. Время начала – 18:30 по киевскому времени.
Видео голов смотрите в Telegram-канале!
Английская Премьер-лига. 11-й тур. 10 ноября
Челси – Арсенал – 0:0 (игра продолжается)
Гол: Мартинелли, 60
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а шо - пуперзірка не грає в основі?
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