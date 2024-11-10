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Англия
10 ноября 2024, 18:45 | Обновлено 10 ноября 2024, 19:55
538
2

Челси – Арсенал. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор матча 11-го тура АПЛ

10 ноября 2024, 18:45 | Обновлено 10 ноября 2024, 19:55
538
2
Челси – Арсенал. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Getty Images/Global Images Ukraine.

10 ноября проходит матч 11-го тура АПЛ между «Челси» и «Арсеналом».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Игра проходит на «Стемфорд Бридж» в Лондоне. Время начала – 18:30 по киевскому времени.

Видео голов смотрите в Telegram-канале!

Английская Премьер-лига. 11-й тур. 10 ноября

Челси – Арсенал – 0:0 (игра продолжается)

Гол: Мартинелли, 60

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Челси Арсенал Лондон Челси - Арсенал Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу видео голов и обзор
Іван Распутін
Іван Распутін Sport.ua
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easterly
а шо - пуперзірка не грає в основі?
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