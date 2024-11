Анчелотти не позавидуешь. Реал за 10 минут потерял двух звездных бразильцев

В субботу, 9 ноября 2024 года, проходит матч 13-го тура чемпионата Испании между мадридским «Реалом» и «Осасуной».

На 20-й минуте поединка, при счете 0:0, главному тренеру «сливочных» Карло Анчелотти пришлось сделать вынужденную замену – из-за травмы поле покинул бразилец Родриго, которого заменил Браим Диас.

Еще через 10 минут безголевой игры на носилках покинул поле соотечественник Родриго – центральный защитник Эдер Милитао. После полученного повреждения он схватился за колено и громко кричал. Вместо него на поле вышел юный Рауль Асенсио, для его это дебютная игра за королевский клуб.

Интересно, что повреждения важных игроков не сломали «Реал». На 35-й минуте счет игры открыл Винисиус Жуниор, а еще через 8 минут с ассиста вышеупомянутого Рауля Асенсио отличился Джуд Беллиннем. По состоянию на 45-ю минуту мадридцы впереди со счетом 2:0.

