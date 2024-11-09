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  4. Анчелотти не позавидуешь. Реал за 10 минут потерял двух звездных бразильцев
Испания
09 ноября 2024, 15:49 |
1333
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Анчелотти не позавидуешь. Реал за 10 минут потерял двух звездных бразильцев

В первом тайме матча против «Осасуны» пришлось вынужденно заменить Родриго и Эдера Милитао

09 ноября 2024, 15:49 |
1333
0
Анчелотти не позавидуешь. Реал за 10 минут потерял двух звездных бразильцев
Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу, 9 ноября 2024 года, проходит матч 13-го тура чемпионата Испании между мадридским «Реалом» и «Осасуной».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

На 20-й минуте поединка, при счете 0:0, главному тренеру «сливочных» Карло Анчелотти пришлось сделать вынужденную замену – из-за травмы поле покинул бразилец Родриго, которого заменил Браим Диас.

Еще через 10 минут безголевой игры на носилках покинул поле соотечественник Родриго – центральный защитник Эдер Милитао. После полученного повреждения он схватился за колено и громко кричал. Вместо него на поле вышел юный Рауль Асенсио, для его это дебютная игра за королевский клуб.

Интересно, что повреждения важных игроков не сломали «Реал». На 35-й минуте счет игры открыл Винисиус Жуниор, а еще через 8 минут с ассиста вышеупомянутого Рауля Асенсио отличился Джуд Беллиннем. По состоянию на 45-ю минуту мадридцы впереди со счетом 2:0.

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Осасуна чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид Ла Лига Реал - Осасуна Родриго Гоес Эдер Милитао травма Браим Диас дебют
Дмитро Вербинський
Дмитро Вербинський Sport.ua
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