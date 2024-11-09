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Украина. Премьер лига
09 ноября 2024, 03:32 | Обновлено 09 ноября 2024, 04:01
34
0

ПЕРВАК: «Нули на на табло не были скучными. Команды на победу не наиграли»

Главный тренер «Левого Берега» прокомментировал ничью с «Ингульцом»

09 ноября 2024, 03:32 | Обновлено 09 ноября 2024, 04:01
34
0
ПЕРВАК: «Нули на на табло не были скучными. Команды на победу не наиграли»
ФК Левый Берег. Виталий Первак

Главный тренер «Левого Берега» Виталий Первак прокомментировал для УПЛ-ТВ ничью с «Ингульцем» (0:0) в матче 13-го тура УПЛ:

«Ничья в матче? Несомненные нули на табло – это точно. Но обе команды больше вели борьбу, чем давали друг другу играть. У кого-то немного лучше получалось, у кого нет, но я думаю, что результат закономерен. Ни одна команда не наиграла победу. Бойцовые качества еще никто не отменял на футбольном поле.

А то, что не хватало где-то заключительного паса… Имеем то, что имеем. Момент с пенальти? Я не видел этого эпизода. Но мне Приходько сказал, что они там с Кисленко друг друга за руки дергали, и мяч был далеко. Я не могу ничего сказать по этому поводу.

Да, ротация в составе есть. Сегодня Дедух пропускал матч из-за перебора желтых, Косовский и Приходько – игроки более конструктивны. Но у них ничего не получилось, Галас потерялся на поле в первом тайме. Пробуем давать шанс всем. Игроки доказывают на тренировках свое право играть в основе, никто не видит, как они преподаются в течение недельного цикла».

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Николай Степанов Источник: ФК Левый берег
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