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Испания
12 ноября 2024, 19:22 | Обновлено 12 ноября 2024, 19:24
123
0

ВИДЕО Антуанн Гризман показал, как учит дочь играть в футбол

У футболиста, кроме тренировок, есть и другие серьезные занятия

12 ноября 2024, 19:22 | Обновлено 12 ноября 2024, 19:24
123
0
ВИДЕО Антуанн Гризман показал, как учит дочь играть в футбол
Getty Images/Global Images Ukraine

Антуан Гризманн, знаменитый французский футболист, поделился с фанатами трогательным видео, на котором он учит свою дочь играть в футбол. Звезда «Атлетико», известный своим упорным трудом на тренировках и во время матчей, не менее предан своей роли отца.

На видео Гризманн мягко помогает дочери освоить основы игры, корректируя ее удары по мячу и пробежки. В этом году футболист объявил о завершении карьеры в национальной сборной Франции, поэтому у него появилось больше времени для семьи.

Неудивительно, что это видео появилось именно во время международной паузы, когда клубы ушли на перерыв для проведения матчей сборных.

Напомним, ранее стала известна заявка сборной Франции на матчи Лиги наций.

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Антуан Гризманн Атлетико Мадрид чемпионат Испании по футболу Ла Лига тренировка видео lifestyle
Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
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