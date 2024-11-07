Мбаппе вне заявки. Сборная Франции объявила состав на Лигу наций

Похоже, игровая форма Килиана Мбаппе не устраивает главного тренера сборной Франции Дидье Дешама. Он объявил состав на матчи Лиги наций, которые состоятся в ноябре.

Если в октябрьских матчах Мбаппе отсутствовал из-за травмы, то теперь с игроком все в порядке. В расположении сборной отсутствие нападающего никак не комментируется.

Французы сыграют два матча: сначала против Израиля 16 ноября, а затем против сборной Италии.

Заявка сборной Франции

Вратари: Майк Меньян (Милан), Люка Шевалье (Лилль), Бри Самба (Ланс).

Защитники: Дайо Упамекано (Бавария), Уильям Салиба (Арсенал), Жюль Кунде (Барселона), Ибраима Конате (Ливерпуль), Тео Эрнандес (Милан), Жонатан Клосс (Ницца), Люка Динь (Астон Вилла), Уэсли Фофана (Челси).

Полузащитники: Эдуардо Камавинга (Реал), Маттео Гендузи (Лацио), Куадио Коне (Рома), Уоррен Заир-Эмери (ПСЖ), Адриан Рабьо (Ювентус), Н'Голо Канте (Аль-Иттихад),

Нападающие: Маркус Тюрам (Интер), Рандаль Коло Муани, Усман Дембеле, Брэдли Барколя (все - ПСЖ), Кристофер Нкунку (Челси), Майкл Олисе (Бавария).