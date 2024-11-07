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  4. Мбаппе вне заявки. Сборная Франции объявила состав на Лигу наций
Лига наций
07 ноября 2024, 16:32 | Обновлено 07 ноября 2024, 16:47
587
3

Мбаппе вне заявки. Сборная Франции объявила состав на Лигу наций

Полузащитник мадридского «Реала» не вызывался на матчи и в октябре

07 ноября 2024, 16:32 | Обновлено 07 ноября 2024, 16:47
587
3
Мбаппе вне заявки. Сборная Франции объявила состав на Лигу наций
Getty Images/Global Images Ukraine

Похоже, игровая форма Килиана Мбаппе не устраивает главного тренера сборной Франции Дидье Дешама. Он объявил состав на матчи Лиги наций, которые состоятся в ноябре.

Если в октябрьских матчах Мбаппе отсутствовал из-за травмы, то теперь с игроком все в порядке. В расположении сборной отсутствие нападающего никак не комментируется.

Французы сыграют два матча: сначала против Израиля 16 ноября, а затем против сборной Италии.

Заявка сборной Франции

Вратари: Майк Меньян (Милан), Люка Шевалье (Лилль), Бри Самба (Ланс).

Защитники: Дайо Упамекано (Бавария), Уильям Салиба (Арсенал), Жюль Кунде (Барселона), Ибраима Конате (Ливерпуль), Тео Эрнандес (Милан), Жонатан Клосс (Ницца), Люка Динь (Астон Вилла), Уэсли Фофана (Челси).

Полузащитники: Эдуардо Камавинга (Реал), Маттео Гендузи (Лацио), Куадио Коне (Рома), Уоррен Заир-Эмери (ПСЖ), Адриан Рабьо (Ювентус), Н'Голо Канте (Аль-Иттихад),

Нападающие: Маркус Тюрам (Интер), Рандаль Коло Муани, Усман Дембеле, Брэдли Барколя (все - ПСЖ), Кристофер Нкунку (Челси), Майкл Олисе (Бавария).

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Дидье Дешам Лига наций сборная Франции по футболу Килиан Мбаппе заявка
Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
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pricolist
Давно Мбаппе став півзахисником, Спорт юа?
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Saar
Представників Серії А немало і це радує🥰🥰
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