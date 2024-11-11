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  4. Кто-то сомневался? Зверев и Рублев определили сильнейшего на ATP Finals
ATP
11 ноября 2024, 23:13 | Обновлено 11 ноября 2024, 23:17
852
0

Кто-то сомневался? Зверев и Рублев определили сильнейшего на ATP Finals

Александр уверенно одолел Андрея в 1-м туре группового этапа Итогового турнира

11 ноября 2024, 23:13 | Обновлено 11 ноября 2024, 23:17
852
0
Кто-то сомневался? Зверев и Рублев определили сильнейшего на ATP Finals
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зверев

Второй номер рейтинга АТР Александр Зверев (Германия) успешно стартовал на Итоговом турнире АТР 2024, который проводится в Турине (Италия).

В 1-м туре John Newcombe Group представитель Германии в двух сетах переиграл «нейтрального» теннисиста Андрея Рублева (АТР 8) за 1 час и 15 минут.

Итоговый турнир АТР 2024. 11 ноября

John Newcombe Group. 1-й тур

Александр Зверев (Германия) – Андрей Рублев – 6:4, 6:4

Это была десятая встреча соперников. Зверев выиграл 7-й очный поединок.

В одном квартете Зверев и Рублев выступают вместе с Карлосом Алькарасом и Каспером Руудом. Ранее норвежец одержал победу в очном противостоянии с испанцем.

Неделей ранее Александр выиграл трофей на Мастерса в Париже. Винстрик Зверева составляет 6 матчей.

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Александр Зверев Итоговый турнир ATP Андрей Рублев
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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