Кто-то сомневался? Зверев и Рублев определили сильнейшего на ATP Finals
Александр уверенно одолел Андрея в 1-м туре группового этапа Итогового турнира
Второй номер рейтинга АТР Александр Зверев (Германия) успешно стартовал на Итоговом турнире АТР 2024, который проводится в Турине (Италия).
В 1-м туре John Newcombe Group представитель Германии в двух сетах переиграл «нейтрального» теннисиста Андрея Рублева (АТР 8) за 1 час и 15 минут.
Итоговый турнир АТР 2024. 11 ноября
John Newcombe Group. 1-й тур
Александр Зверев (Германия) – Андрей Рублев – 6:4, 6:4
Это была десятая встреча соперников. Зверев выиграл 7-й очный поединок.
В одном квартете Зверев и Рублев выступают вместе с Карлосом Алькарасом и Каспером Руудом. Ранее норвежец одержал победу в очном противостоянии с испанцем.
Неделей ранее Александр выиграл трофей на Мастерса в Париже. Винстрик Зверева составляет 6 матчей.
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