Сборная Украины начала подготовку к матчам Лиги наций 2024/25 против Грузии и Албании.

Украинская делегация вылетела в Анталию, где в городе Белек будет проходить основной этап подготовки.

Легионеры постепенно прибывают сразу в Турцию, где украинская команда будет готовиться до 15 ноября, когда отправится в Батуми. 16 ноября на состоится матч 5-го тура Грузия – Украина.

Затем сборная Украины переберется в Тирану, где 19 ноября состоится матч заключительного, 6-го тура Албания – Украина.

Форвард римской Ромы Артем Довбик прибыл в расположение сине-желтых. Ранее была информация, что может не сыграть в ноябрьских матчах Лиги наций из-за дискомфорта в колене. Врачи сборной Украины будут принимать решения: оставить Артема в тренировочном лагере или отпустить его в Рим.

ВИДЕО. Будет ли играть? Довбик прибыл в расположение сборной в Турции