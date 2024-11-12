ВИДЕО. Будет ли играть? Довбик прибыл в расположение сборной в Турции
В турецком городе Белек будет проходить основной этап подготовки команды
Сборная Украины начала подготовку к матчам Лиги наций 2024/25 против Грузии и Албании.
Украинская делегация вылетела в Анталию, где в городе Белек будет проходить основной этап подготовки.
Легионеры постепенно прибывают сразу в Турцию, где украинская команда будет готовиться до 15 ноября, когда отправится в Батуми. 16 ноября на состоится матч 5-го тура Грузия – Украина.
Затем сборная Украины переберется в Тирану, где 19 ноября состоится матч заключительного, 6-го тура Албания – Украина.
Форвард римской Ромы Артем Довбик прибыл в расположение сине-желтых. Ранее была информация, что может не сыграть в ноябрьских матчах Лиги наций из-за дискомфорта в колене. Врачи сборной Украины будут принимать решения: оставить Артема в тренировочном лагере или отпустить его в Рим.
ВИДЕО. Будет ли играть? Довбик прибыл в расположение сборной в Турции
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Андрей Воронин попал в антитоп известного портала
Висам Бен Йеддер обвиняется в сексуальном насилии