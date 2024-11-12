Минай уступил в товарищеской игре второлиговому Ужгороду

Закарпатский «Минай», у которого был перерыв в календаре Первой лиги, решил провести товарищескую игру с другим представителем области - ФК «Ужгород».

Подопечные Желько Любеновича очень хорошо начали матч. На 30-й минуте усилиями Михаила Плохотнюка представители Первой лиги вышли вперед.

Однако во втором тайме ужгородцы полностью переиграли минайцев. На 55-й минуте украинец нигерийского происхождения Антоний Эмере сравнял счет, а на 68-й минуте Дмитрий Коваленко вывел «Ужгород» вперед.

В итоге 2:1 – победа второлигового «Ужгорода».

«Минай» в Первой лиге находится на 6-й строчке Группы А. Для того, чтобы команда весной боролась за повышение в классе, подопечным Любеновича нужно побеждать «Металлист» и «Буковину».

ФК «Ужгород» завершил первую часть чемпионата также на 6-й позиции, но во Второй лиге.

Товарищеская игра. Минай-Арена.

Минай – Ужгород – 1:2

Голы: Плохотнюк, 30, - Эмере, 55, Коваленко, 68.