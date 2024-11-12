Минай уступил в товарищеской игре второлиговому Ужгороду
Подопечные Желько Любеновича проигрывают не только в Первой лиге
Закарпатский «Минай», у которого был перерыв в календаре Первой лиги, решил провести товарищескую игру с другим представителем области - ФК «Ужгород».
Подопечные Желько Любеновича очень хорошо начали матч. На 30-й минуте усилиями Михаила Плохотнюка представители Первой лиги вышли вперед.
Однако во втором тайме ужгородцы полностью переиграли минайцев. На 55-й минуте украинец нигерийского происхождения Антоний Эмере сравнял счет, а на 68-й минуте Дмитрий Коваленко вывел «Ужгород» вперед.
В итоге 2:1 – победа второлигового «Ужгорода».
«Минай» в Первой лиге находится на 6-й строчке Группы А. Для того, чтобы команда весной боролась за повышение в классе, подопечным Любеновича нужно побеждать «Металлист» и «Буковину».
ФК «Ужгород» завершил первую часть чемпионата также на 6-й позиции, но во Второй лиге.
Товарищеская игра. Минай-Арена.
Минай – Ужгород – 1:2
Голы: Плохотнюк, 30, - Эмере, 55, Коваленко, 68.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Анастасия Лопата получила вызов вместо Марты на матч КБДК против Австрии
Александр уверенно одолел Андрея в 1-м туре группового этапа Итогового турнира