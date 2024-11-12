Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Минай уступил в товарищеской игре второлиговому Ужгороду
Украина. Первая лига
12 ноября 2024, 21:08 | Обновлено 12 ноября 2024, 21:19
42
0

Минай уступил в товарищеской игре второлиговому Ужгороду

Подопечные Желько Любеновича проигрывают не только в Первой лиге

12 ноября 2024, 21:08 | Обновлено 12 ноября 2024, 21:19
42
0
Минай уступил в товарищеской игре второлиговому Ужгороду
ФК Минай. Назарий Воробчак

Закарпатский «Минай», у которого был перерыв в календаре Первой лиги, решил провести товарищескую игру с другим представителем области - ФК «Ужгород».

Подопечные Желько Любеновича очень хорошо начали матч. На 30-й минуте усилиями Михаила Плохотнюка представители Первой лиги вышли вперед.

Однако во втором тайме ужгородцы полностью переиграли минайцев. На 55-й минуте украинец нигерийского происхождения Антоний Эмере сравнял счет, а на 68-й минуте Дмитрий Коваленко вывел «Ужгород» вперед.

В итоге 2:1 – победа второлигового «Ужгорода».

«Минай» в Первой лиге находится на 6-й строчке Группы А. Для того, чтобы команда весной боролась за повышение в классе, подопечным Любеновича нужно побеждать «Металлист» и «Буковину».

ФК «Ужгород» завершил первую часть чемпионата также на 6-й позиции, но во Второй лиге.

Товарищеская игра. Минай-Арена.

Минай – Ужгород – 1:2

Голы: Плохотнюк, 30, - Эмере, 55, Коваленко, 68.

По теме:
Перед Металлистом 1925 поставили задачу вернуться в УПЛ
4+1 и рекорды. Шахтер назвал лучшего игрока месяца
В лазарете Александрии остался только один игрок
Первая лига Украины чемпионат Украины по футболу Вторая лига Украины Минай Ужгород товарищеские матчи
Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Костюк не сыграет за сборную Украины. Кто заменит первую ракетку страны?
Теннис | 12 ноября 2024, 19:35 7
Костюк не сыграет за сборную Украины. Кто заменит первую ракетку страны?
Костюк не сыграет за сборную Украины. Кто заменит первую ракетку страны?

Анастасия Лопата получила вызов вместо Марты на матч КБДК против Австрии

Кто-то сомневался? Зверев и Рублев определили сильнейшего на ATP Finals
Теннис | 11 ноября 2024, 23:13 0
Кто-то сомневался? Зверев и Рублев определили сильнейшего на ATP Finals
Кто-то сомневался? Зверев и Рублев определили сильнейшего на ATP Finals

Александр уверенно одолел Андрея в 1-м туре группового этапа Итогового турнира

ФОТО. Игроки сборной Украины начали подготовку к матчам Лиги наций
Футбол | 12.11.2024, 19:36
ФОТО. Игроки сборной Украины начали подготовку к матчам Лиги наций
ФОТО. Игроки сборной Украины начали подготовку к матчам Лиги наций
ДЖОШУА: «Я молюсь за Майка Тайсона. Знаете, почему он проиграет Полу?»
Бокс | 12.11.2024, 07:50
ДЖОШУА: «Я молюсь за Майка Тайсона. Знаете, почему он проиграет Полу?»
ДЖОШУА: «Я молюсь за Майка Тайсона. Знаете, почему он проиграет Полу?»
Анчелотти отреагировал на семь пропущенных голов Лунина от Барсы и Милана
Футбол | 12.11.2024, 01:10
Анчелотти отреагировал на семь пропущенных голов Лунина от Барсы и Милана
Анчелотти отреагировал на семь пропущенных голов Лунина от Барсы и Милана
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Джордж ФОРМАН: «Знаете, почему Майк Тайсон не сможет нокаутировать Пола?»
Джордж ФОРМАН: «Знаете, почему Майк Тайсон не сможет нокаутировать Пола?»
11.11.2024, 01:01 3
Бокс
Разрушающиеся гиганты. Донбасс Арена и еще 6 заброшенных стадионов футбола
Разрушающиеся гиганты. Донбасс Арена и еще 6 заброшенных стадионов футбола
12.11.2024, 11:42 108
Футбол
Так был ли офсайд? Обнародован четкий кадр положения ноги Левандовски
Так был ли офсайд? Обнародован четкий кадр положения ноги Левандовски
11.11.2024, 08:05 6
Футбол
«Мне очень обидно». Анчелотти поговорил с сыном о вратаре Реала
«Мне очень обидно». Анчелотти поговорил с сыном о вратаре Реала
11.11.2024, 08:20 9
Футбол
Леннокс ЛЬЮИС: «Сейчас есть один убийца королей в боксе. И это не Усик»
Леннокс ЛЬЮИС: «Сейчас есть один убийца королей в боксе. И это не Усик»
11.11.2024, 09:05 11
Бокс
Зидан хочет возглавить только одну команду. Из-за этого отказал даже Реалу
Зидан хочет возглавить только одну команду. Из-за этого отказал даже Реалу
12.11.2024, 10:36 1
Футбол
Что происходит? Довбик может покинуть расположение сборной Украины
Что происходит? Довбик может покинуть расположение сборной Украины
12.11.2024, 12:58 48
Футбол
«Я потерял к нему уважение». Боксер-чемпион высказался о Ломаченко
«Я потерял к нему уважение». Боксер-чемпион высказался о Ломаченко
11.11.2024, 13:06 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем