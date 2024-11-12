Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. ФОТО. Без Костюк. Сборная Украины провела первую тренировку в Техасе
ITF
12 ноября 2024, 20:01 |
324
1

ФОТО. Без Костюк. Сборная Украины провела первую тренировку в Техасе

16–17 ноября украинки проведут матчевое противостояния КБДК против команды Австрии

12 ноября 2024, 20:01 |
324
1
ФОТО. Без Костюк. Сборная Украины провела первую тренировку в Техасе
Instagram. Сборная Украины по теннису

16–17 ноября женская сборная Украины по теннису проведет матч плей-офф Кубка Билли Джин Кинг против команды Австрии.

Противостояние пройдет на хардовых кортах McKinney в Далласе, штат Техас. Организацией «домашнего» для Украины матча занимается Фонд Элины Свитолиной.

12 ноября украинки провели первую совместную тренировку. Вся команда уже в сборе. Капитаном украинской команды является теннисист Илья Марченко.

Также стало известно о том, что первая ракетка Украины Марта Костюк не поможет сине-желтым. Вместо нее была вызвана Анастасия Лопата.

Состав сборной Украины на матч против Австрии:

  • Леся Цуренко (WTA 118)
  • Анастасия Соболева (WTA 220)
  • Катарина Завацкая (WTA 229)
  • Анастасия Лопата (WTA 582)
  • Надежда Киченок (40-й номер парного рейтинга WTA)

ФОТО. Без Костюк. Сборная Украины провела первую тренировку в Техасе

bez-kostyuk-sbornaya-ukrainy-provela-pervuyu-trenirovku-v-tehase
bez-kostyuk-sbornaya-ukrainy-provela-pervuyu-trenirovku-v-tehase-foto-1
bez-kostyuk-sbornaya-ukrainy-provela-pervuyu-trenirovku-v-tehase-foto-2
bez-kostyuk-sbornaya-ukrainy-provela-pervuyu-trenirovku-v-tehase-foto-3
bez-kostyuk-sbornaya-ukrainy-provela-pervuyu-trenirovku-v-tehase-foto-4
По теме:
Костюк не сыграет за сборную Украины. Кто заменит первую ракетку страны?
ВИДЕО Антуанн Гризман показал, как учит дочь играть в футбол
Евролига. Тренер Партизана прервал тренировку из-за холода в зале
фото Илья Марченко фотогалерея тренировка женская сборная Украины по теннису женская сборная Австрии по теннису Украина - Австрия Кубок Билли Джин Кинг Анастасия Лопата Анастасия Соболева Надежда Киченок Леся Цуренко
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Снимется с Итогового? Алькарас играл против Рууда заболевшим
Теннис | 11 ноября 2024, 18:15 0
ВИДЕО. Снимется с Итогового? Алькарас играл против Рууда заболевшим
ВИДЕО. Снимется с Итогового? Алькарас играл против Рууда заболевшим

Испанец простудился перед турниром

ДЖОШУА: «Я молюсь за Майка Тайсона. Знаете, почему он проиграет Полу?»
Бокс | 12 ноября 2024, 07:50 0
ДЖОШУА: «Я молюсь за Майка Тайсона. Знаете, почему он проиграет Полу?»
ДЖОШУА: «Я молюсь за Майка Тайсона. Знаете, почему он проиграет Полу?»

Энтони акцентировал внимание на разнице в возрасте

Звезда сборной Украины может перейти в Ливерпуль. Это не Судаков
Футбол | 12.11.2024, 13:21
Звезда сборной Украины может перейти в Ливерпуль. Это не Судаков
Звезда сборной Украины может перейти в Ливерпуль. Это не Судаков
Вацко разнес Динамо из-за Михавко. Что сказал?
Футбол | 12.11.2024, 12:41
Вацко разнес Динамо из-за Михавко. Что сказал?
Вацко разнес Динамо из-за Михавко. Что сказал?
Кто-то сомневался? Зверев и Рублев определили сильнейшего на ATP Finals
Теннис | 11.11.2024, 23:13
Кто-то сомневался? Зверев и Рублев определили сильнейшего на ATP Finals
Кто-то сомневался? Зверев и Рублев определили сильнейшего на ATP Finals
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
C.Пеклов
Світолина не змогла залучити найсильниших,побачимо,що зможе найближчий резерв.
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Так был ли офсайд? Обнародован четкий кадр положения ноги Левандовски
Так был ли офсайд? Обнародован четкий кадр положения ноги Левандовски
11.11.2024, 08:05 6
Футбол
Разрушающиеся гиганты. Донбасс Арена и еще 6 заброшенных стадионов футбола
Разрушающиеся гиганты. Донбасс Арена и еще 6 заброшенных стадионов футбола
12.11.2024, 11:42 100
Футбол
Тайсон ФЬЮРИ: «Знаете, с кем я бы боксировал, если бы был на месте Дюбуа?»
Тайсон ФЬЮРИ: «Знаете, с кем я бы боксировал, если бы был на месте Дюбуа?»
11.11.2024, 17:48
Бокс
Леннокс ЛЬЮИС: «Сейчас есть один убийца королей в боксе. И это не Усик»
Леннокс ЛЬЮИС: «Сейчас есть один убийца королей в боксе. И это не Усик»
11.11.2024, 09:05 11
Бокс
Место Усика просто шокирует. BoxRec обновил рейтинг лучших боксеров мира
Место Усика просто шокирует. BoxRec обновил рейтинг лучших боксеров мира
11.11.2024, 07:48 11
Бокс
Назван лучший бразильский игрок. Неймар – 5-й. Кто лидер?
Назван лучший бразильский игрок. Неймар – 5-й. Кто лидер?
11.11.2024, 01:33 1
Футбол
Что происходит? Довбик может покинуть расположение сборной Украины
Что происходит? Довбик может покинуть расположение сборной Украины
12.11.2024, 12:58 48
Футбол
Где смотреть онлайн бой Джейк Пол – Майк Тайсон
Где смотреть онлайн бой Джейк Пол – Майк Тайсон
11.11.2024, 16:54
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем