ФОТО. Без Костюк. Сборная Украины провела первую тренировку в Техасе
16–17 ноября украинки проведут матчевое противостояния КБДК против команды Австрии
16–17 ноября женская сборная Украины по теннису проведет матч плей-офф Кубка Билли Джин Кинг против команды Австрии.
Противостояние пройдет на хардовых кортах McKinney в Далласе, штат Техас. Организацией «домашнего» для Украины матча занимается Фонд Элины Свитолиной.
12 ноября украинки провели первую совместную тренировку. Вся команда уже в сборе. Капитаном украинской команды является теннисист Илья Марченко.
Также стало известно о том, что первая ракетка Украины Марта Костюк не поможет сине-желтым. Вместо нее была вызвана Анастасия Лопата.
Состав сборной Украины на матч против Австрии:
- Леся Цуренко (WTA 118)
- Анастасия Соболева (WTA 220)
- Катарина Завацкая (WTA 229)
- Анастасия Лопата (WTA 582)
- Надежда Киченок (40-й номер парного рейтинга WTA)
ФОТО. Без Костюк. Сборная Украины провела первую тренировку в Техасе
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