16–17 ноября женская сборная Украины по теннису проведет матч плей-офф Кубка Билли Джин Кинг против команды Австрии.

Противостояние пройдет на хардовых кортах McKinney в Далласе, штат Техас. Организацией «домашнего» для Украины матча занимается Фонд Элины Свитолиной.

12 ноября украинки провели первую совместную тренировку. Вся команда уже в сборе. Капитаном украинской команды является теннисист Илья Марченко.

Также стало известно о том, что первая ракетка Украины Марта Костюк не поможет сине-желтым. Вместо нее была вызвана Анастасия Лопата.

Состав сборной Украины на матч против Австрии:

Леся Цуренко (WTA 118)

Анастасия Соболева (WTA 220)

Катарина Завацкая (WTA 229)

Анастасия Лопата (WTA 582)

Надежда Киченок (40-й номер парного рейтинга WTA)

ФОТО. Без Костюк. Сборная Украины провела первую тренировку в Техасе