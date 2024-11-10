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  4. Отдал 4 передачи. Обнародована оценка Мудрика за суперматч Челси – Арсенал
Англия
10 ноября 2024, 21:53 |
1991
0

Отдал 4 передачи. Обнародована оценка Мудрика за суперматч Челси – Арсенал

Лондонское дерби завершилось со счетом 1:1, Михаил вышел на 68-й минуте

10 ноября 2024, 21:53 |
1991
0
Отдал 4 передачи. Обнародована оценка Мудрика за суперматч Челси – Арсенал
Getty Images/Global Images Ukraine

10 ноября состоялся матч 11-го тура АПЛ 2024/25 между командами Челси и Арсенал.

Поединок прошел на стадионе Стэмфорд Бридж в Лондоне. Игра завершилась со счетом 1:1.

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Украинский вингер пенсионеров Михаил Мудрик вышел на поле на 68-й минуте вместо Нони Мадуэке, голевыми действиями не отличился. За 28 сыгранных минут (с учетом компенсированного времени арбитром) Мудрик отдал 4 точные передачи из 5.

После завершения встречи статистический портал WhoScored поставил украинцу оценку в 6.4 баллов.

Лучшим игроком матча стал автор гола в составе синих Педру Нету – 7.7.

Оценки WhoScored за матч Челси – Арсенал (1:1)

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Челси Арсенал Лондон Челси - Арсенал Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу WhoScored оценки Михаил Мудрик Педру Нету
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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