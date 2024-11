Возвращение блудного сына. Игрок МЮ выйдет на поле впервые за полтора года

Защитник «Манчестер Юнайтед» Тирелл Маласия сыграет в футбол на клубном уровне впервые за 18 месяцев. Голландец попал в состав «Манчестер Юнайтед» U-21 на матч против «Хаддерсфилда».

Последний раз Тирелл выходил на поле 14 июня 2023 года в полуфинале Лиги наций против Хорватии. Защитник вышел на замену и заработал пенальти в свои ворота, который успешно реализовал Лука Модрич. После этого игрок не появлялся на поле. Причиной тому была травма колена.

🚨 Presenting our #MUAcademy U21s line-up for tonight’s 19:45 GMT kick-off at Huddersfield 🔴



Featuring a return to competitive action for @TyrellMalaciia 💪#MUFC || #EFLTrophy pic.twitter.com/R4GUo7UChN