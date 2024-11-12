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Англия
12 ноября 2024, 21:25 | Обновлено 12 ноября 2024, 22:29
1171
0

Возвращение блудного сына. Игрок МЮ выйдет на поле впервые за полтора года

Тирелл Маласия сыграет за дубль Манчестер Юнайтед

12 ноября 2024, 21:25 | Обновлено 12 ноября 2024, 22:29
1171
0
Возвращение блудного сына. Игрок МЮ выйдет на поле впервые за полтора года
Getty Images/Global Images Ukraine. Тирелл Маласия

Защитник «Манчестер Юнайтед» Тирелл Маласия сыграет в футбол на клубном уровне впервые за 18 месяцев. Голландец попал в состав «Манчестер Юнайтед» U-21 на матч против «Хаддерсфилда».

Последний раз Тирелл выходил на поле 14 июня 2023 года в полуфинале Лиги наций против Хорватии. Защитник вышел на замену и заработал пенальти в свои ворота, который успешно реализовал Лука Модрич. После этого игрок не появлялся на поле. Причиной тому была травма колена.

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Тирелл Маласия Лига наций Манчестер Юнайтед Хаддерсфилд
Данііл Киріяка Источник: X (Twitter)
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