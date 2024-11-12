Возвращение блудного сына. Игрок МЮ выйдет на поле впервые за полтора года

Защитник «Манчестер Юнайтед» Тирелл Маласия сыграет в футбол на клубном уровне впервые за 18 месяцев. Голландец попал в состав «Манчестер Юнайтед» U-21 на матч против «Хаддерсфилда».

Последний раз Тирелл выходил на поле 14 июня 2023 года в полуфинале Лиги наций против Хорватии. Защитник вышел на замену и заработал пенальти в свои ворота, который успешно реализовал Лука Модрич. После этого игрок не появлялся на поле. Причиной тому была травма колена.