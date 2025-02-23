Челси выиграл лишь 3 из последних 12 матчей во всех соревнованиях

«Челси» в последних 12 матчах во всех турнирах одержал лишь 3 победы (3 ничьи, 6 поражений).

22 февраля состоялся поединок 26-го тура АПЛ между «Астон Виллой» и «Челси». Встреча завершилась победой хозяев со счетом 2:1. Асенсио забил победный мяч на 89-й минуте игры.

Последние 12 поединков «Челси»

Брентфорд (дома, АПЛ) – 2:1 Эвертон (в гостях, АПЛ) – 0:0 Фулхэм (дома, АПЛ) – 1:2 Ипсвич (в гостях, АПЛ) – 0:2 Кристал Пэлес (дома, АПЛ) – 1:1 Борнмут (в гостях, АПЛ) – 2:2 Вулверхэмптон (дома, АПЛ) – 3:1 Манчестер Сити (в гостях, АПЛ) – 1:3 Вест Хэм (дома, АПЛ) – 2:1 Брайтон (в гостях, Кубок Англии) – 1:2 Брайтон (в гостях, АПЛ) – 0:3 Астон Вилла (в гостях, АПЛ) – 1:2

В нынешней кампании Премьер-лиги «Челси» занимает шестую строчку в турнирной таблице (12 побед, 7 ничьих, 7 поражений).