Челси выиграл лишь 3 из последних 12 матчей во всех соревнованиях

«Челси» в последних 12 матчах во всех турнирах одержал лишь 3 победы (3 ничьи, 6 поражений).

22 февраля состоялся поединок 26-го тура АПЛ между «Астон Виллой» и «Челси». Встреча завершилась победой хозяев со счетом 2:1. Асенсио забил победный мяч на 89-й минуте игры.

Последние 12 поединков «Челси»

В нынешней кампании Премьер-лиги «Челси» занимает шестую строчку в турнирной таблице (12 побед, 7 ничьих, 7 поражений).

