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  4. Челси выиграл лишь 3 из последних 12 матчей во всех соревнованиях
Англия
23 февраля 2025, 07:39 |
18
0

Челси выиграл лишь 3 из последних 12 матчей во всех соревнованиях

Подопечные Марески проиграли поединок против «Астон Виллы»

23 февраля 2025, 07:39 |
18
0
Челси выиграл лишь 3 из последних 12 матчей во всех соревнованиях
Getty Images/Global Images Ukraine

«Челси» в последних 12 матчах во всех турнирах одержал лишь 3 победы (3 ничьи, 6 поражений).

22 февраля состоялся поединок 26-го тура АПЛ между «Астон Виллой» и «Челси». Встреча завершилась победой хозяев со счетом 2:1. Асенсио забил победный мяч на 89-й минуте игры.

Последние 12 поединков «Челси»

  1. Брентфорд (дома, АПЛ) – 2:1
  2. Эвертон (в гостях, АПЛ) – 0:0
  3. Фулхэм (дома, АПЛ) – 1:2
  4. Ипсвич (в гостях, АПЛ) – 0:2
  5. Кристал Пэлес (дома, АПЛ) – 1:1
  6. Борнмут (в гостях, АПЛ) – 2:2
  7. Вулверхэмптон (дома, АПЛ) – 3:1
  8. Манчестер Сити (в гостях, АПЛ) – 1:3
  9. Вест Хэм (дома, АПЛ) – 2:1
  10. Брайтон (в гостях, Кубок Англии) – 1:2
  11. Брайтон (в гостях, АПЛ) – 0:3
  12. Астон Вилла (в гостях, АПЛ) – 1:2

В нынешней кампании Премьер-лиги «Челси» занимает шестую строчку в турнирной таблице (12 побед, 7 ничьих, 7 поражений).

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чемпионат Англии по футболу статистика Английская Премьер-лига Астон Вилла - Челси Челси Вулверхэмптон
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
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