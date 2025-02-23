Англия23 февраля 2025, 07:39 |
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Челси выиграл лишь 3 из последних 12 матчей во всех соревнованиях
Подопечные Марески проиграли поединок против «Астон Виллы»
23 февраля 2025, 07:39 |
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«Челси» в последних 12 матчах во всех турнирах одержал лишь 3 победы (3 ничьи, 6 поражений).
22 февраля состоялся поединок 26-го тура АПЛ между «Астон Виллой» и «Челси». Встреча завершилась победой хозяев со счетом 2:1. Асенсио забил победный мяч на 89-й минуте игры.
Последние 12 поединков «Челси»
- Брентфорд (дома, АПЛ) – 2:1
- Эвертон (в гостях, АПЛ) – 0:0
- Фулхэм (дома, АПЛ) – 1:2
- Ипсвич (в гостях, АПЛ) – 0:2
- Кристал Пэлес (дома, АПЛ) – 1:1
- Борнмут (в гостях, АПЛ) – 2:2
- Вулверхэмптон (дома, АПЛ) – 3:1
- Манчестер Сити (в гостях, АПЛ) – 1:3
- Вест Хэм (дома, АПЛ) – 2:1
- Брайтон (в гостях, Кубок Англии) – 1:2
- Брайтон (в гостях, АПЛ) – 0:3
- Астон Вилла (в гостях, АПЛ) – 1:2
В нынешней кампании Премьер-лиги «Челси» занимает шестую строчку в турнирной таблице (12 побед, 7 ничьих, 7 поражений).
Chelsea have won only 3 of their last 12 games.— StatMuse FC (@statmusefc) February 22, 2025
W3 D3 L6. pic.twitter.com/Pv0iQ2mT7v
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