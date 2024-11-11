Назван лучший бразильский игрок. Неймар – 5-й. Кто лидер?

Известный британский портал GiveMeSport обнародовал рейтинг лучших бразильских футболистов в настоящее время.

Первую позицию в рейтинге занял один из главных фаворитов на Золотой мяч 2024 вингер «Реала» Винисиус Жуниор. За ним разместился звездный вратарь английского «Ливерпуля» Алиссон. Бронза рейтинга досталась одному из главных открытий сезона 2024/2025 – вингеру «Барселоны» Рафинье.

Четвертое место списка досталось игроку «Реала» Родриго, а за ним идет один из лучших бомбардиров в истории сборной Бразилии Неймар.

Ранее портал FourFourTwo обнародовал рейтинг лучших вратарей на данный момент.

Топ-15 бразильских футболистов на данный момент по версии портала GiveMeSport