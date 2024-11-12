ФОТО. Игроки сборной Украины начали подготовку к матчам Лиги наций

УАФ объявила, что сегодня сборная Украины провела первую тренировку в Турции в рамках подготовки к матчам Лиги наций. Пока нет информации о проблемах игроков со здоровьем.

Ранее сообщалось, что форвард Артем Довбик под вопросом из-за проблем с коленом.

У подопечных Сергея Реброва состоялось теоретическое и практическое занятие в турецком Белеке, где наша команда будет готовиться к 15 ноября, когда отправится в Батуми. В этот же день пройдут предматчевые медиаактивности (о месте и времени их проведения будет сообщено дополнительно).

16 числа состоится матч против Грузии.

На следующий день, 17 ноября, сборная Украины переберется в Тирану. 18 числа состоятся традиционные предматчевые медиаактивности (о месте и времени их проведения будет сообщено дополнительно). 19 ноября на местном стадионе Air Albania состоится матч заключительного, 6-го тура группового раунда в квартете В1 Албания – Украина (начало – в 21:45 по киевскому времени).

Состав сборной Украины

Вратари: Георгий Бущан («Динамо» Киев), Анатолий Трубин («Бенфика» Лиссабон, Португалия), Дмитрий Ризнык («Шахтер» Донецк).

Защитники: Николай Матвиенко, Ефим Конопля, Валерий Бондарь (все — «Шахтер» Донецк), Александр Тымчик («Динамо» Киев), Виталий Миколенко («Эвертон» Ливерпуль, Англия), Илья Забарный («Борнмут», Англия), Максим Таловеров (ЛАСК Линц, Австрия).

Полузащитники: Николай Шапаренко, Владимир Бражко (оба – «Динамо» Киев), Георгий Судаков, Дмитрий Крыськив, Александр Зубков (все – «Шахтер» Донецк), Алексей Гуцуляк, Александр Назаренко (оба – «Полесье» Житомир), Иван Калюжный («Александрия»), Михаил Мудрик («Челси» Лондон, Англия), Александр Зинченко («Арсенал» Лондон, Англия), Егор Ярмолюк («Брентфорд», Англия).

Нападающие: Артем Довбик (Рома Рим, Италия), Роман Яремчук (Олимпиакос Пирей, Греция), Владислав Ванат (Динамо Киев).

Резервный список

Тарас Степаненко, Даниил Сикан (оба – «Шахтер» Донецк), Александр Сваток («Остин», США), Богдан Михайличенко («Полесье» Житомир), Владислав Кабаев («Динамо» Киев).