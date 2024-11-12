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  4. Костюк пояснила, почему не сыграет за сборную Украины в КБДК против Австрии
ITF
12 ноября 2024, 20:45 | Обновлено 12 ноября 2024, 20:52
1024
0

Костюк пояснила, почему не сыграет за сборную Украины в КБДК против Австрии

Марта заявила, что из-за личных обстоятельств не сможет помочь команде в Техасе

12 ноября 2024, 20:45 | Обновлено 12 ноября 2024, 20:52
1024
0
Костюк пояснила, почему не сыграет за сборную Украины в КБДК против Австрии
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

Первая ракетка Украины Марта Костюк (WTA 18) прокомментировала свой отказ от участия за сборную страны в матче плей-офф Кубка Билли Джин Кинг против команды Австрии:

«Уважаемые болельщики и болельщицы, хочу сообщить, что не смогу присоединиться к национальной сборной на турнире Кубок Билли Джин Кинг, хотя искренне мечтала об этом.

После долгожданного отпуска личные обстоятельства мне не позволяют принять участие в соревнованиях, но я сердцем с нашей командой и болельщиками, которые всегда нас поддерживают. Искренне верю в успех девушек и желаю им сил и побед.

Благодарю вас за понимание и тепло – с нетерпением жду момента, когда снова смогу выйти на корт в составе национальной сборной для вас», – написала Марта в Instagram.

Место Костюк в сборной заняла Анастасия Лопата. Сборная Украины по теннису уже провела первую тренировку в Техасе под руководством капитана Ильи Марченко. Матчевое противостояние с Австрией состоится с 16 по 17 ноября.

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Марта Костюк женская сборная Украины по теннису женская сборная Австрии по теннису Украина - Австрия Кубок Билли Джин Кинг
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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