Перед Металлистом 1925 поставили задачу вернуться в УПЛ

Наставник Металлиста 1925 Патрик ван Леувен заявил, что перед ним поставлена задача выиграть чемпионат Первой лиги и повыситься в классе через год после вылета из УПЛ.

– Сейчас команда играет в тот футбол, который близок к вашему идеалу?

– Я доволен тем, как команда растет, как мы играем и используем те качества, которые есть у нас внутри команды. Конечно, мы все вместе, и тренерский штаб, и футболисты можем еще добавить в нашем стиле игры. А игроки уже знают, в каком направлении я хочу, чтобы развивалась наша игра, и какие для этого существуют требования.

– В чем прежде всего еще стоит добавить Металлисту 1925? Как считаете, реализуют ли на полную свой потенциал футболисты?

– С командой мы можем еще больше прогрессировать. У нас есть еще матчи впереди и там мы будем смотреть, насколько стабильно мы можем играть в обороне и использовать свои моменты впереди.

– Стоит ли перед командой задача выиграть Первую лигу?

– Да.

Сейчас харьковчане идут в топ-4 своей группы, но отстают от лидера лишь на два очка.