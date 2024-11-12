Перед Металлистом 1925 поставили задачу вернуться в УПЛ
Ван Леувен должен вернуть команду в УПЛ
Наставник Металлиста 1925 Патрик ван Леувен заявил, что перед ним поставлена задача выиграть чемпионат Первой лиги и повыситься в классе через год после вылета из УПЛ.
– Сейчас команда играет в тот футбол, который близок к вашему идеалу?
– Я доволен тем, как команда растет, как мы играем и используем те качества, которые есть у нас внутри команды. Конечно, мы все вместе, и тренерский штаб, и футболисты можем еще добавить в нашем стиле игры. А игроки уже знают, в каком направлении я хочу, чтобы развивалась наша игра, и какие для этого существуют требования.
– В чем прежде всего еще стоит добавить Металлисту 1925? Как считаете, реализуют ли на полную свой потенциал футболисты?
– С командой мы можем еще больше прогрессировать. У нас есть еще матчи впереди и там мы будем смотреть, насколько стабильно мы можем играть в обороне и использовать свои моменты впереди.
– Стоит ли перед командой задача выиграть Первую лигу?
– Да.
Сейчас харьковчане идут в топ-4 своей группы, но отстают от лидера лишь на два очка.
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